Он не угрожал - освобожденные заложники поразили рассказами о луцком террористе

Заложников из автобуса в центре Луцка освободили почти через 12 часов после захвата. на следующий день, 22 июля, они рассказали о своем содержание. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТСН.

В целом, по словам пленников, преступник по имени Максим Кривош не издевался с людей и относился к пленным хорошо.

"Нам никто не сообщил. Мы просто догадались, что она там, потому что не приехала в село к семье", — цитируют журналисты родственницу одной из женщин, которая оказалась в ловушке.

Отец другой заложницы рассказал, что сначала не поверил дочери. В первое мгновение подумал о розыгрыше.

"Говорят, автобуса что-то нет. Звоню – она сбрасывает. Потом ответила дочь, что их захватили в заложники. И террорист там. Я сначала подумал, что она шутит. Но таким голосом это сказала, что понял – не шутка. Первое сообщение, и больше не разрешил с ними общаться", — пояснил он.

Родители второго парня, которые оказались в том автобусе, также подтвердили нормальное отношение со стороны преступника.

"Он не угрожал никому. Сказал, если его требования выполнят, то всех отпустит", — рассказал родственник.

Другие заложники позже рассказали, террорист поставил в салоне автобуса ведро, которое выполняло функции туалета. Также он пояснил, все будут в безопасности, если никто не будет делать "лишних движений".

Напомним, инцидент произошел утром во вторник, 21 июля. Заложников держали в автобусе почти 12 часов, пока не были частично выполнены требования преступника.

Как сообщал ONLINE.UA, так называемого луцкого террориста Максима Кривоша-Плохого поместили после задержания в следственный изолятор. В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что того ждет долгое заключение.