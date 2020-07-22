Новый глава НБУ провел срочные переговоры с МВФ и Всемирным банком - что происходит

Новый глава Национального банка Кирилл Шевченко 21 июля провел первые срочные переговоры с представителями Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Международного валютного фонда. Стоит обратить внимание на то, что в переговорах принимали участие вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде, а также члены правления НБУ — первая заместитель главы Екатерина Рожкова и заместитель Шевченко Дмитрий Сологуб. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

"Всемирный банк был и остается одним из стратегических партнеров Украины в целом и Национального банка в частности. Сотрудничество со Всемирным банком, так же как и сотрудничество с Международным валютным фондом, открывает для Украины доступ к внешнему финансированию, которое важно для нашей страны сегодня. Для Национального банка важнейшая задача сейчас — иметь здоровый конструктивный диалог с международными партнерами. Именно поэтому общение со Всемирным банком, "Большой семеркой", МВФ — это первые шаги, с которых я начал свою работу в центробанке", — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

После заявления главы Нацбанка Бьерде выразила надежду, что новое руководство будет продолжать политику Национального банка, в частности, таргетирования инфляции и режим гибкого курса.

"Мы очень ценим наше сотрудничество. Национальный банк и стабильность в Украине сегодня всегда идут рядом. Поэтому нам очень важно, что вы будете продолжать политику Национального банка, в частности, таргетирование инфляции и режим гибкого курса. Мы поддерживаем ваши стремления защищать прозрачность в финансовом секторе, реформу корпоративного управления и независимость наблюдательных советов в государственных банках", — отметила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроны добавил, что НБУ до сих пор был ролевой моделью в вопросе эффективности и прозрачности в работе и выразил надежду, что так останется и в будущем.

Стоит обратить внимание на то, что недавно Шевченко провел первые переговоры с послами Большой семерки, во время которых отметил, что Нацбанк останется и в дальнейшем независимым институтом, который будет принимать аполитичные, но экономически мотивированные решения.

Как сообщал ONLINE.UA, 20 июля украинский лидер Владимир Зеленский озвучил важные и неотложные задания новому руководителю НБУ.