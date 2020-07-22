УЕФА решила, как будет проводить матчи еврокубков - что следует знать

Карантин, который ввели через глобальную эпидемию коронавирус COVID-19 , кардинально изменил правила безопасности для проведения матчей. В УЕФА напомнили о наиболее главной особенности проведения поединков на поле в будущем. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление президента организации Александра Чеферіна.

По его словам, все матчи еврокубков этого сезона доигрывать будут без зрителей на трибунах.

"С профессиональной точки зрения я чувствовал большое давление, было много тяжелой работы. Но я рад, что футбол, к счастью, возвращается по всей Европе. УЕФА пожертвовал частью своего сезона, чтобы до конца июля можно было доиграть текущие внутренние соревнования, а уже в августе довести до конца собственные клубные турниры сезона-2019 /20", — пояснил Чеферин.

Он отметил, организаторы лег на это согласились.

"До дальнейших распоряжений мы будем проводить матчи еврокубков без зрителей. Рисковать не будем. Основное внимание, конечно, уделено элитным турнирам. Но очевидно, что жизненно важным элементом нашей миссии всегда будет массовый футбол. В условиях новых медицинских протоколов и предписаний в первую очередь важно, чтобы никто не подвергал себя ненужным рискам. Мы должны быть особенно осторожны там, где дело касается детей", — добавил глава УЕФА.

Напомним, организаторы турниров согласовали проведение финальной стадии Лиги чемпионов в португальском Лиссабоне. Ее будут проводить в режиме так называемого "финала восьми". Лигу европы доигрывают в Германии, принимают матчи Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф, Гельзенкирхен.