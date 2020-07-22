ЕСВ в Украине могут снизить вдвое - Кабмин уже назвал условия

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко поделился с украинцами неожиданной новостью — он официально заявил о том, что размер единого социального взноса можно уменьшить в два раза. По его словам, для этого необходимо увеличить общее количество налогоплательщиков и дождаться ситуации экономического роста. О том, как можно достичь уменьшения ЕСВ, чтобы это не повлекло крах экономики государства, чиновник рассказал в интервью "РБК-Украина", передает ONLINE.UA.

Игорь Петрашко обратил внимание на то, что потенциал в снижении налогов очень большой, однако для этого нужно "выводить людей из тени".

"Мы понимаем, что если бы у нас ЕСВ платило бы 20 млн человек, а у нас официально 23 миллиона людей трудоспособного возраста, то были бы кардинально другие цифры и была бы возможность снижения ЕСВ в 2 раза", — подчеркнул министр.

По словам чиновника, снижение ЕСВ стоит поднимать во время, когда экономика растет. Игорь Петрашко отметил, что с другой стороны, есть целые кластеры бизнеса, где есть ФОПы, которые платят меньше.

"У нас Украина сейчас по бизнесу разделена на две части. Те, которые активно платят налоги, и те, кто менее активно это делает", — сказал он.

Игорь Петрашко подчеркнул, что украинская власть будет способствовать развитию предпринимательства в Украине. Министр поддерживает максимальную либерализацию отношений и создания условий: кредитование, минимум государственного вмешательства в бизнес. Однако в свою очередь предприниматели должны идти на "зеркальные шаги".

"Мы предоставим вам все возможности, но с вашей стороны, мы будем контролировать несколько простых базовых вещей: уплату ЕСВ и НДС, по сути, это две главные вещи", — подчеркнул глава Минэкономики.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, несколько месяцев назад Верховная Рада во втором чтении и в целом проголосовала за законопроект №2166, которым предлагает освободить от уплаты единого социального взноса физических лиц-предпринимателей в те периоды, в течение которых они не получали дохода.