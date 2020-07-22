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К концу июля - украинцам озвучили важное предупреждение

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К концу июля - украинцам озвучили важное предупреждение Школа (фото — відкриті джерела)

В Кабмине еще окончательно не решили проблему с организацией школьного обучения с 1 сентября в условиях эпидемии COVID-19. Министерство здравоохранения сейчас разрабатывает четкие правила. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Цензор.НЕТ".

По словам министра Максима Степанова, уже к концу июля разработка завершится. Коронавирус он назвал тем фактором, который еще надолго останется в жизни украинцев и целого мира.

"Сейчас мы имеем достаточно хорошие протоколы оказания медицинской помощи, квалифицированное лечение, понимаем, как с этим бороться и что необходимо делать. И, конечно, мы понимаем, что должны выбрать для себя такие правила, которые бы реально вписывались в нашу повседневную жизнь. В частности, это касается наших детей, которым нужно учиться, ходить в школу. В свое время мы определились с тем, в каком формате им сдавать ВНО. Долго искали доступные варианты, прописывали эти правила, думали о том, как осуществить это максимально безопасно", — заметил глава ведомства.

Он объяснил, в разработке правил должностные лица частично ориентируются на запрос со стороны общества относительно действий власти. Последняя пытается соединить воедино несколько условий — обеспечить нормальное обучение с 1 сентября, однако безопасное и доступное для каждого заведения.

"Недавно с исполняющим обязанности министра образования мы дискутировали на эту тему. Думаю, что до конца июля выработаем четкие правила и рекомендации, в зависимости от развития ситуации", — добавил Степанов.

Министр подчеркнул, эксперты четко пропишут все правила.

"За каких показателей переходим на чистый дистанционное обучение; за которых на смешанное — и стационарное, и дистанционное. Я понимаю, вы хотите услышать цифру: сколько больных должен фиксироваться каждый день, чтобы мы перешли на онлайн-обучение. Это, опять же, вопрос дискуссионный... В каждом регионе ситуация разная. Поэтому в одних регионах дети в какой-то момент могут перейти на дистанционное обучение на определенный период, в других — могут не переходить, и это соответствует нашей концепции адаптивного карантина", — цитирует его издание.

Как сообщал ONLINE.UA, Министерство науки и образования Украины разработало три сценария начала учебного года в условиях карантина. Первый из них предполагает традиционный и привычный для всех процесс.

Источник: Цензор.НЕТ Теги: Максим Степанов, Минздрав, Украина, полмтика, школы, коронавірус, карантин, эпидемия
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Обновлено:13:11, 22.07.2020

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