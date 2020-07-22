Президент Турции Эрдоган внезапно обратился ко всем иностранным лидерам - в чем дело

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к своим коллегам из других стран и пригласил иностранных лидеров принять участие в первой мусульманской молитве в соборе Святой Софии, статус которой недавно изменили для превращения в мечеть. Стоит обратить внимание на то, что в Святой Софии на 24 июля запланирована первая Пятничная молитва. По предварительным данным, на ней будут присутствовать около 1000-1500 человек. Что важно понимать, молитвы будут проводиться в соответствии с коронавирусными мерами: участникам будут розданы маски для лица, дезинфицирующие средства для рук и молитвенные коврики. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Hurriyet.

"В соборе будет присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, турецкие министры и лидеры правящей Партии справедливости и развития. Ожидается присутствие лидеров Азербайджана и Катара. Относительно других лидеров информации нет. Христианские мозаики и фрески в соборе будут закрыты шторами во время молитвы. Механизм завесы будет аналогичный тому, что используется в киноиндустрии", — говорится в сообщении.

Согласно данным турецких СМИ, Реджеп Тайип Эрдоган посетил собор Святой Софии 19 июля, чтобы лично проверить работы по переоборудованию храма.

Стоит напомнить о том, что 10 июля турецкий суд постановил, что решение о преобразовании мечети в музей в 1934 году было незаконным. Эрдоган мгновенно подписал указ о присвоении Айя-Софии статуса мечети. Нельзя не обратить внимание на то, что данный шаг спровоцировал международную критику и беспокойство, в том числе со стороны Греции, США и России, а также ЮНЕСКО и Папы Франциска. Турецкие власти убеждают международное сообщество, что статус архитектурного памятника является их внутренним делом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с неожиданным заявлением — по его словам, страна приближается к концу эпидемии коронавируса. Президент Турции также подчеркнул, что его страна "успешно справилась" с реагированием на пандемию нового коронавируса и приближается к ее завершению.