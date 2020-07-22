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Должны противостоять агрессии - Украина получит мощную помощь от США

Политика | Читати новину українською
Должны противостоять агрессии - Украина получит мощную помощь от США Україна та США (фото — torange.biz)

Украина получит новый пакет помощи для развития своей обороны. Соединенные Штаты предоставят около 38 миллионов долларов для разработок в направлении кибербезопасности. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, согласованию предшествовали десятки тяжелых переговоров и обсуждения общей концепции. Инициативу сейчас передали в Кабинет министров.

"Мінцифри определен бенефициаром проекта, и я гарантуу, что каждый цент международной поддержки будет потрачено с максимальной эффективностью и результатом для страны. И мы будем публично отчитываться о ходе и расходы проекта", — добавил министр.

Федоров пояснил, американский партнер сейчас стал одним из передовых в сфере кибербезопасности.

"Противостояние стран уже давно перешло в киберпространство, и мы постоянно испытываем негативную киберактивности северного соседа, поэтому должны достойно противостоять такой агрессии", — подчеркнул чиновник.

Согласование программы он назвал хорошим сигналом со стороны Вашингтона для Украины.

Также Федоров проинформировал о переходе к активной фазе реформы кибербезопасности. Она предусматривает кадровые изменения в Госспецсвязи и создание современного кіберцентру, что обеспечит функционирование IT-инфраструктуры. Важным аспектом станет в этой программе централизация соответствующей отрасли.

Как сообщал ONLINE.UA, американская власть делает все возможное, чтобы разрушить коварные планы команды российского президента Владимира Путина. 21 июля официально стало известно, что Палата представителей США одобрила поправку, которая предусматривает новые санкции в отношении компаний, которые помогают России завершить строительство спорного газопровода "Северный поток-2" до Германии.

Источник: ONLINE.UA
Теги: США, Мінцифри, Кабмин, договор, помощь, киберзащита, поддержка, Украина, Россия, агрессия
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