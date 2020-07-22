Должны противостоять агрессии - Украина получит мощную помощь от США

Украина получит новый пакет помощи для развития своей обороны. Соединенные Штаты предоставят около 38 миллионов долларов для разработок в направлении кибербезопасности. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
По его словам, согласованию предшествовали десятки тяжелых переговоров и обсуждения общей концепции. Инициативу сейчас передали в Кабинет министров.
"Мінцифри определен бенефициаром проекта, и я гарантуу, что каждый цент международной поддержки будет потрачено с максимальной эффективностью и результатом для страны. И мы будем публично отчитываться о ходе и расходы проекта", — добавил министр.
Федоров пояснил, американский партнер сейчас стал одним из передовых в сфере кибербезопасности.
"Противостояние стран уже давно перешло в киберпространство, и мы постоянно испытываем негативную киберактивности северного соседа, поэтому должны достойно противостоять такой агрессии", — подчеркнул чиновник.
Согласование программы он назвал хорошим сигналом со стороны Вашингтона для Украины.
Также Федоров проинформировал о переходе к активной фазе реформы кибербезопасности. Она предусматривает кадровые изменения в Госспецсвязи и создание современного кіберцентру, что обеспечит функционирование IT-инфраструктуры. Важным аспектом станет в этой программе централизация соответствующей отрасли.
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