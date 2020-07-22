Захват людей в Луцке: полиция сообщила важную новость

Харьковская милиция задержала вероятного сообщника террориста Максима Кривоша (Плохого), который захватывал заложников в Луцке. Согласно последним данным, он уже согласился сотрудничать со следствием. Эту информацию подтвердил глава ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко — он подчеркнул, что сотрудники полиции установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"В ходе осмотра домовладения гражданина полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5 , 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запали, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему. Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он начал сотрудничать со следствием", — говорится в сообщении.

Как известно, утром 21 июня в центре Луцка террорист Максим Кривош захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Преступник требовал от топ-политиков, олигархов и духовенства Украины опубликовать ролик, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Зеленского — прорекламировать д/ф "Земляне" (2005), угрожая взорвать автобус и радиоуправляемую бомбу в городе.

Поздно вечером, после того как силовики отказались от штурма, он отпустил людей и вышел после беседы с главой государства Владимиром Зеленским, который выполнил требование террориста. Стоит обратить внимание на то, что террориста задержали без потерь. Полиция открыла дело по статье "захват заложников", СБУ — по статье "теракт".

Стоит обратить внимание на то, что есть видео, на котором видно, что задержание Кривоша и освобождение заложников произошло еще до того, как начался штурм автобуса. В МВД начали утверждать, что спецназовцы использовали светошумовые гранаты и бронетранспортер после задержания Кривоша, чтобы психологически сдержать его.

Как сообщал ONLINE.UA, так называемого луцкого террориста Максима Кривоша-Плохого поместили после задержания в следственный изолятор.