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Приблизился к вершине - Роналду почти установил потрясающий абсолютный рекорд

Спорт | Читати новину українською
Приблизился к вершине - Роналду почти установил потрясающий абсолютный рекорд Кріштіану Роналду (фото — flickr.com)

Похоже, португальский футболист Криштиану Роналду не может долго жить без получения новых достижений. В рейтинге игроков по забитым в официальных матчах голами он занял уже вторую строчку. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на журналиста Танкреди Палмера в Twitter.

По его словам, громкий дубль во время матча "Ювентус" — "Лацио" поднял португальского форварда на новый уровень в рейтинге. Он имеет 734 голы в карьере.

Ранее второе место в статистике принадлежало бразильскому игроку Ромарио. Его в 1994 году признавали лучшим футболистом года. Его карьера завершилась в 2009 году.

Первым в рейтинге забитых голов остается легендарный Пеле. Бразилец получил 767 удачных ударов по воротам соперников.

Один из главных конкурентов Роналду, аргентинец Лионель Месси, добыл себе пятое место. Он за карьеру забил 716 голов.

В то же время эксперты издания Transfermarkt поставили аргентинца выше его португальского коллеги. В статистике с учетом результативных передач Месси имеет кразе показатели — 1014 голевых действий против 985 у Роналду. Это вопреки большему количеству голов португальского форварда.

Вероятно, это указывает на персональный аспект игры Роналду, в то время как Месси, похоже, больше ориентирован на командные достижения.

Как сообщал ONLINE.UA, в матче против "Лацио" Роналду открыл счет в пенальти. Этот гол стал для него 50-м в итальянском национальном турнире.

Португалец после матча против "Лацио" стал первым футболистом, который имеет в своей карьере 50 голов в чемпионатах Англии ("Манчестер Юнайтед"), Испании ("Реал"), а также Италии.

Юбилейный гол звездного игрока состоялся на 61-м поединке в лиге. Ранее статус футболиста, который забил 50 мячей за наименьшее количество матчей, принадлежал украинцу Андрею Шевченко.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Криштиану Роналду, спорт, футбол, достижения, рейтинг, Пеле, Ромаріо
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