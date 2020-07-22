В ЕС лопнуло терпение после новых провокаций команды Путина - что решили

Власти Европейского Союза впервые применили режим санкций за кибератаки, поддержав решение о замораживании активов ГРУ РФ, а также исследований Китая и Северной Кореи. Стоит обратить внимание на то, что еще в феврале появилась информация, что Евросоюз может ввести санкции против структур, связанных с Россией и Китаем, а также нескольких частных лиц из-за кибератак. Еще тогда отмечалось, что эти меры могут стать первым случаем применения режима киберсанкций ЕС, который в частности предусматривают запрет на въезд и замораживание активов. Однако только в июле 2020 года, после нескольких громких международных скандалов, в ЕС окончательно лопнуло терпение. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление журналиста Рикарда Джозвяка.

"Послы ЕС сегодня приняли решение о замораживании активов российской военной разведки ГРУ и разведывательных служб Китая и КНДР в связи с кибератаками WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper. Также будут введены визовые запреты и замораживание активов 6 российских и китайских чиновников", — отметил иностранный журналист.

Нельзя также забывать о том, что Совет ЕС продлил до 18 мая 2021 действие режима санкций в ответ на преступную кибердеятельность.

"Утечка данных, кража интеллектуальной собственности, атаки на ИТ-инфраструктуру и похищения секретной информации могут в будущем привести к тому, что ЕС наложит санкции на ответственных за такие действия иностранных юридических и физических лиц", — отметили в ЕС.

Что важно понимать, санкции могут быть направлены на тех, кто совершает эти виды кибердеятельности в любом месте, независимо от их национальности и местонахождения.

"Основной целью остается сдерживание и реагирования на кибератаки, направленные против ЕС или его государств-членов. Ограничительные меры включают запрет на въезд лиц в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять средства тем, кто включен в перечень" — пояснили в Совете ЕС.