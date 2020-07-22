Ученые объяснили, как работает перспективная вакцина против коронавируса - интересные детали

Коллектив британских ученых, которые работают над разработкой вакцины против коронавирус COVID-19 , начали новый этап испытаний. Они объяснили, как именно препарат побеждает инфекцию. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Имперского колледжа Лондона.

Прежде всего эксперты отметили, участники клинических испытаний или персонал учреждений не знают, какую именно порцию вакцины получают или вводят. Новый этап предусматривает использование препарата, которая основывается на самореплікуючій РНК.

"Там нет вируса. Это просто генетический код, который не может сделать (в организме) цели частицы вируса. Фактически, вакцина "обманывает" вашу иммунную систему: и считает, что видела целый вирус, хотя на самом деле она столкнулась только с его поверхностным протеином", — цитирует представительство руководителя группы разработки профессора Робина Шаттока.

К тому препарат прошел строгие доклинические испытания. Его признали безопасным, а также зафиксировали обнадеживающие признаки в использовании.

На прошлой неделе ученые начали действовать по системе "прайм-буст". Она предполагает первичное и укрепляющее прививание через месяц. Участниками станут 105 человек в возрасте от 18 до 75 лет. Специалисты планируют выяснить, какое из трех дозировок окажется наиболее эффективным.

По словам клинической руководительницы исследования Катрины Поллок, успешный старт еще не гарантирует эффективность вакцины в целом. Это можно выяснить только по итогам всего проекта.