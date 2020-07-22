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Украина снова попала под удар - неутешительные новости с Донбасса

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Украина снова попала под удар - неутешительные новости с Донбасса ЗСУ (фото — facebook.com)

Украинские силы на Донбассе попали под новый коварный удар со стороны оккупационных войск России. В результате атаки два военнослужащие получили ранения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальную информацию украинского командования.

По данным штаба Операции Объединенных сил, инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Богдановка.

"Так, против защитников населенного пункта Богдановка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометний выстрел ВОГ-25. Двое военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали надлежащую медицинскую помощь", — объяснили в командовании.

Украинская сторона адекватно ответила на провокации со стороны оккупационной власти РФ. Пока неизвестно, какие именно потери понес враг.

От начала суток по состоянию на 12:00 в среду, 22 июля, боевики из ОРДЛО 6 раз нарушили договоренности о прекращении огня.

"Вблизи Майорская нашими защитниками зафиксировано разрывы 25 вражеских мин 120-го калибра. Из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения противник начинал боевые действия в районах н.п. Марьинка, Лебединское и Хутор Вольный", — добавили в Министерстве обороны.

Напомним, обострение на Донбассе происходят в течение последних месяцев регулярно, на фоне заявлений Кремля о недовольстве действиями Киева или позицией украинских дипломатов на переговорах.

Как сообщал ONLINE.UA, 21 июля глава государства Владимир Зеленский поделился с украинцами важными данными — он официально заявил, что команда главы Кремля Владимира Путина "не против" встречи в нормандском формате в Берлине, поэтому сейчас официальный Киев ожидает на дату ее проведения.

Источник: ONLINE.UA
Теги: безпилотник, обстрелы, Украина, война, ДНР, ЛНР, АТО, ООС, ОРДЛО, Донбасс, Россия
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