Кабмин продлил карантин до 31 августа

Глава государства Владимир Зеленский провел традиционное селекторное совещание с представителями правительства и правоохранительными органами, во время которого обсудили ситуацию с распространением COVID-19 и операцию по освобождению заложников в Луцке. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сегодня Кабинет Министров рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы проведения карантина. 22 июля официально стало известно, что во время заседания Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 августа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт правительства и ОП.

Глава Минздрава отметил, что нормы карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости. Так, считать теперь будут не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль отметил, что адаптивный подход на региональном уровне доказал свою эффективность и позволяет контролировать уровень заболеваемости в Украине.

Стоит также обратить внимание на то, что в последний месяц лета: с 1 до 31 августа карантин будет иметь новую форму — регионы Украины разделять на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Это означает, что уровень эпидемической ситуации будет определять автоматизированное программное обеспечение на основе определенных алгоритмов.

При мониторинге будут применять показатели на уровне области, которые используют и сейчас:

загруженность коек в медучреждениях — не более 50%

среднее количество тестирований — не менее 24 на 100 000 населения

Коэффициент выявления случаев — не более 11%

показатель динамики роста случаев — более 10%.

Когда нет превышений, область находится в зеленой зоне, в которой действует меньше ограничений:

В транспорте запрещается перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

Проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, разрешено только размещение 1 человека на 5 квадратных метров.

Культурные мероприятия в кинотеатрах и театрах возможны только при 50% наполненности залов.

"Регионы, которые постоянно находятся в зеленой зоне, не требуют вмешательства и усиления противоэпидемических мероприятий национального уровня", — подчеркнул глава Минздрава.

Если показатели критериев начинают меняться в течение пяти дней подряд, то регион переходит в "желтую" зону.