Кабмин продлил карантин до 31 августа

Глава государства Владимир Зеленский провел традиционное селекторное совещание с представителями правительства и правоохранительными органами, во время которого обсудили ситуацию с распространением
Глава Минздрава отметил, что нормы карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости. Так, считать теперь будут не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза.
Глава Кабмина Денис Шмыгаль отметил, что адаптивный подход на региональном уровне доказал свою эффективность и позволяет контролировать уровень заболеваемости в Украине.
Стоит также обратить внимание на то, что в последний месяц лета: с 1 до 31 августа карантин будет иметь новую форму — регионы Украины разделять на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Это означает, что уровень эпидемической ситуации будет определять автоматизированное программное обеспечение на основе определенных алгоритмов.
При мониторинге будут применять показатели на уровне области, которые используют и сейчас:
- загруженность коек в медучреждениях — не более 50%
- среднее количество тестирований — не менее 24 на 100 000 населения
- Коэффициент выявления случаев — не более 11%
- показатель динамики роста случаев — более 10%.
Когда нет превышений, область находится в зеленой зоне, в которой действует меньше ограничений:
- В транспорте запрещается перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.
- Проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, разрешено только размещение 1 человека на 5 квадратных метров.
- Культурные мероприятия в кинотеатрах и театрах возможны только при 50% наполненности залов.
"Регионы, которые постоянно находятся в зеленой зоне, не требуют вмешательства и усиления противоэпидемических мероприятий национального уровня", — подчеркнул глава Минздрава.
Если показатели критериев начинают меняться в течение пяти дней подряд, то регион переходит в "желтую" зону.
Как сообщал ONLINE.UA, украинские специалисты уже проводят клинические испытания медицинских средств против коронавируса