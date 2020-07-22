Срочный вывод - в ЕС оценили резонансные решения Украины

Эксперты Венецианской комиссии оценили законопроект о референдуме, который в украинском парламенте поддержали в июне. Критику ведомство назвало "срочным совместным заключением". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на обнародованные документы.

Специалисты высоко оценили разработанный документ. Они буквально назвали его шагом вперед по сравнению с законопроєктом о народное голосование от 2012 года. отмечается, что новый "достойный похвалы".

В заключении комиссии говорится, что законопроект содержит "детальные механизмы, направленные на обеспечение равных агитационных возможностей для сторонників и противников принятых на референдуме вопросов".

Также эксперты обратили внимание на стремление разработчиков ориентироваться на действующие нормы Избирательного кодекса, который утвердили 2019 года, а также на закон о Центральную избирательную комиссию.

В то же время в комиссии выступили с рекомендациями по дополнению законопроекта различными пунктами. например, предлагаются равные возможности участия в комиссиях сторонников и противников референдума, продление срока сбора подписей, доступность голосования для переселенцев или граждан с инвалидностью, запретить электронное голосование, ввести наказание за нарушение против СМИ в период кампании.

Следует напомнить, в июне народные депутаты выступали за голосование в раде по поводу этого законопроекта не раньше осени. Отмечалось, что никакие плебисциты до местных выборов 25 октября не планируют.

Как сообщал ONLINE.UA, 16 июня украинский парламент наконец-то внес в повестку дня законопроект о народовластия путем референдума. Стоит обратить внимание на то, что за это решение проголосовали 242 народных избранников. Законопроект о референдуме уже доступен на сайте Верховной Рады под №3612.