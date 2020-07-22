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Это ошибка - эксперт раскритиковал действия властей во время задержания террориста в Луцке

Украина | Читати новину українською
Это ошибка - эксперт раскритиковал действия властей во время задержания террориста в Луцке Фото: konkurent.ua

21 июля террориста Максима Кривоша, который захватил людей в автобусе в центре Луцка, задержали. Как уже отмечалось ранее, жертв и пострадавших нет. Однако сейчас у многих экспертов и простых украинцев возникают вопросы к процессу освобождения заложников с участием БТРа. На это обратил свое внимание бывший начальник управления криминальной разведки МВД Украины Валерий Кур. По его словам, серьезной ошибкой можно назвать то, что на переговоры с террористом посылали очень серьезного руководителя полиции, хотя этим должен был заниматься опытный коммуникатор. Эксперт подчеркнул, что ставить под угрозу жизни такого профессионала — нельзя. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Очень плохо, что на переговоры посылают работников такого уровня, очень серьезных руководителей. Для этого должны быть специальные люди. Я не думаю, что он полицейский, пришел, хотя я знаю о его профессионализме, умеет так же хорошо говорить. То есть коммуникатором не должны быть полицейский, это должно быть профессионал", — отметил Кур.

Он обратил внимание на то, что ситуация была непредсказуемой, и только правоохранители знают, почему спецназ приехал уже после задержания террориста. 

"Я здесь не оправдываю сотрудников полиции, а говорю, когда мы находимся на линии огня, где происходит процесс задержания, то очень многое зависит от мудрости правоохранителей. Победителей не судят, значит это был самый оптимальный вариант", — подчеркнул экспрет.

Он также дал свою оценку действиям украинского лидера Владимира Зеленского.

"Сегодня честь и хвала президенту. Поверьте, он поступил абсолютно не по нашему протоколу, он поступил, как человек, он взял на себя ответственность, а все остальные, которые были указаны, молчали, решая брать или не брать на себя ответственность. Я думаю, что в этой операции все было сделано на благо людей", — добавил Валерий Кур.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее власти США отреагировали на резонансные события в Луцке и действия команды Зеленского.

Источник: 24 Канал Теги: Украина, теракт в Луцке, захват автобуса в Луцке, захват заложников, Луцк, Максим Плохой, Максим Кривош, Владимир Зеленский
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