Спокойно и комфортно - Шмыгаль порадовал украинцев хорошими новостями

В Кабинете министров высоко оценили готовность Украины к следующему зимнему периоду. Сейчас правительство потратило приблизительно 6 миллиардов гривен на масштабную подготовку. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, по состоянию на июль жилищный фонд готов примерно на половину.

Сейчас запасы газа в подземных хранилищах — рекордные. Объемы достигают около 21 миллиарда кубометров.

Аналогичная ситуация складывается в области ТЭЦ, они максимально обеспечены необходимым топливом на предстоящий сезон.

Шмыгаль добавил, уже зарегистрировано оформления так называемых "теплых" кредитов на утепление домов на общую сумму в 600 миллионов.

"По информации от регионов, уже отремонтировано и подготовлено более 80 тысяч домов, мы продолжаем ремонт котельных, заменяем сотни километров изношенных теплосетей, и готовим тепловые пункты обогрева... Мы должны спокойно и комфортно пройти отопительный сезон", — подчеркнул премьер.

Следует напомнить, пандемия коронавирус не абы как повлияла на уровень покупки и продажи топливных ресурсов в мире. В течение весны можно было наблюдать падение цен на газ, что стало хорошей новостью для простых граждан.

Похожую тенденцию зарегистрировали на рынке нефти. От этого больше всего пострадали страны или компании, которые вироьбляють "черное золото". Такие государства, как Украина — чистые потребители, поэтому это было даже на руку.

Как сообщал ONLINE.UA, председатель правления Национальной ассоциации брокеров Руслан Русовий обратил внимание украинских граждан на то, что в связи с карантином, на рынке недвижимости стало много выгодных предложений. Однако сейчас необходимо внимательно взвесить все за и против такой аренды, поскольку ситуация может измениться уже осенью.