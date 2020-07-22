Оккупанты в Крыму устраивают новые провокации - срочное предупреждение для украинцев

Крымская правозащитная группа поделилась с украинцами важными данными — она сообщила о том, что российские пограничники начали штрафовать крымчан за попытку пересечь админграницу с оккупированным Крымом по украинскому паспорту. Согласно последним данным, при въезде на оккупированный полуостров ФСБ требует от крымчан предъявлять российский паспорт. Кроме того, отмечается, если у жителя Крыма нет с собой российского паспорта, а есть только украинский, сотрудники пограничного управления ФСБ РФ выносят постановление о назначении административного наказания. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт КПГ.

В ФСБ РФ начали утверждать, что украинский паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным. Это отмечается в документе, составленном 20 июля 2020 на жительницу Крыма, которая возвращалась домой в Ялту из Киева. Женщина рассказала КПГ, что ее полтора часа допрашивал сотрудник ФСБ в российском пункте пропуска "Перекоп" (напротив украинского КПВВ "Чаплинка"). После этого крымчанку оштрафовали на 2000 рублей по ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ (Нарушение правил пересечения Государственной границы РФ). Таким образом силовики заставляют крымчан предъявлять именно российский паспорт, выданный Россией в Крыму.

"Поскольку Крым является территорией Украины, и граждане Украины находятся в Крыму на законных основаниях, то преследование жителей Крыма властями РФ на оккупированной ею территории за пересечение административной границы по украинским документам является нарушением свободы передвижения (статья 2 Протокола 4 Европейской конвенции по правам человека). Подобная практика показывает, что следствием навязанного гражданства страны-оккупанта является принуждение к исполнению обязанностей граждан РФ (служба в армии страны-оккупанта, участие в голосованиях), преследования жителей Крыма по законам РФ и нарушениЕ основных прав и свобод, включая свободу передвижения", — заявил аналитик КПГ Александр Седов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в СССР неправильно сделали, что "присоединили Крым к Украине".