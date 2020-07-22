Портал Дія дополнят важными функциями - что следует знать

В украинском правительстве согласовали расширение инструментария государственного портала "Дія". Сейчас вопрос стоит о регистрации места проживания детей до 14 лет. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правительственный портал.

По обнародованным данным, представители Кабмина приняли изменения в постановления № 207 и 691. Цифровизация затронула непосредственно процесса предоставления заявления о регистрации детей и снятия с предыдущего места жительства.

"Уже через месяц мы запустим долгожданную электронную регистрацию места проживания детей до 14 лет на портале "Дія". Родители 6,5 млн маленьких украинцев смогут воспользоваться услугой онлайн. Не выходя из дома. Без всяких бумажек и справок", — цитирует пресс-служба министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Согласно объяснениям правительства, для регистрации места проживания ребенка хотя бы одному из родителей необходимо иметь электронную подпись (КЭП). Заявление необходимо оформить на портале "Дія". Уведомление о регистрации будет поступать буквально на следующий день за исключением выходных.

В то же время украинцев информируют, что оплатить административный сбор также можно онлайн.

"Сначала услуга будет работать в тестовом режиме в Киеве, Харькове, Ровно, Львове, Луцке, Одессе, Кривом Роге, Виннице, Запорожье и Мариуполе", — добавили в правительстве.

Отмечается, что цифровизация продолжается в Украине при поддержке канадской и швейцарской власти.

Как сообщал ONLINE.UA, пограничники предупредили в июне, что украинцы не смогут пересечь границу благодаря цифровому паспорту в приложении "Дія".

Согласно заявлению, в медиа распространили сведения о якобы изменениях в порядке пересечения с 1 июня. За этими якобы официальным сведениям, изменения касались и цифровых версий паспортов.