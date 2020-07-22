Конкурент Трампа Канье Уэст шокировал мир признанием о своей жене

Всемирно известный рэпер и кандидат в президента США Канье Уэст решил поделиться с избирателями самыми неожиданными подробностями своей жизни, о которых раньше почти никто не знал. Довольно часто в сети начали появляться пикантные заявления о его возлюбленной — бизнесвумен Ким Кардашьян. Канье Уэст признался, что в течение 2 лет требует развода с женой, ведь потерял доверие к ней из-за ревности. Свое резонансное сообщение рэпер опубликовал утром 22 июля — стоит отметить, что твит очень быстро исчез из профиля, однако он все равно успел разлететься прессой, ведь претендент на пост президента США заговорил о разводе с "идеальной женой" и матерью четырех общих детей, передает ONLINE.UA.
Новый конкурент Дональда Трампа подчеркнул, что задумывается о разводе со звездной женой уже на протяжении двух лет. Как предполагают американские СМИ, причиной для разрыва могла стать ревность рэпера, поскольку эти мысли появились после частной встречи Ким Кардашьян с американским исполнителем Миком Миллом.
"Я стараюсь расстаться с тех пор, как Ким виделась с Миком Миллом в номере Waldorf для обсуждения тюремной реформы", — написал Канье Уэст.
Отмечается, что рэпер вспомнил инцидент, который произошел в ноябре 2018 года. Тогда Ким Кардашьян вместе с
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