Конкурент Трампа Канье Уэст шокировал мир признанием о своей жене

Всемирно известный рэпер и кандидат в президента США Канье Уэст решил поделиться с избирателями самыми неожиданными подробностями своей жизни, о которых раньше почти никто не знал. Довольно часто в сети начали появляться пикантные заявления о его возлюбленной — бизнесвумен Ким Кардашьян. Канье Уэст признался, что в течение 2 лет требует развода с женой, ведь потерял доверие к ней из-за ревности. Свое резонансное сообщение рэпер опубликовал утром 22 июля — стоит отметить, что твит очень быстро исчез из профиля, однако он все равно успел разлететься прессой, ведь претендент на пост президента США заговорил о разводе с "идеальной женой" и матерью четырех общих детей, передает ONLINE.UA.

Новый конкурент Дональда Трампа подчеркнул, что задумывается о разводе со звездной женой уже на протяжении двух лет. Как предполагают американские СМИ, причиной для разрыва могла стать ревность рэпера, поскольку эти мысли появились после частной встречи Ким Кардашьян с американским исполнителем Миком Миллом. "Я стараюсь расстаться с тех пор, как Ким виделась с Миком Миллом в номере Waldorf для обсуждения тюремной реформы", — написал Канье Уэст. Отмечается, что рэпер вспомнил инцидент, который произошел в ноябре 2018 года. Тогда Ким Кардашьян вместе с 33-летним Миком Миллом выступала на саммите уголовного правосудия в Лос-Анджелесе. Однако звезды встретились и для разговора в номере отеля Waldorf Astoria Beverly Hills, что не на шутку возмутило Канье Уэста. Если рэпер Мик Милл вел себя должным образом, то Ким, по его словам, "перешла черту".

Как сообщал ONLINE.UA, талантливая певица Кэти Перри недавно призналась, что чуть не совершила самоубийство.