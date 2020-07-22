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В ЕС неожиданно усилили карантин - что случилось

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В ЕС неожиданно усилили карантин - что случилось Медична маска (фото — pixabay.com)

Австрийская власть в среду, 22 июля, приняла неожиданное относительно карантинного режима. В стране ужесточили ограничения на фоне новых вспышек COVID-19. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на OE24.

Согласно обнародованным данным, объявил об усилении карантина канцлер Себастьян Курц.

Речь идет прежде всего о необходимости использования защитных масок в общественных местах — магазинах, супермаркетах, заведениях общепита, банков и почтовых отделений.

Также возвращение ограничений касается религиозных мероприятий. Прихожане должны пользоваться масками, если религиозное сообщество имеет контакты с лицами из зоны риска за границей Австрии.

Известно, что правительство ввело штрафы за игнорирование жестких эпидемических правил. Нарушителям нужно будет выплатить до 50 евро.

Повышенное роста количества инфицированных COVID-19 зарегистрировали в стране в течение определенного периода. Всего с начала пандемии местные специалисты установили уже около 20 тысяч диагнозов. Количество умерших составило более 700.

Напомним, тем временем по всей планете количество больных от начала пандемии составила более 15 миллионов. Странами-антилідерами за распространением коронавирус стали Соединенные Штаты, Бразилия, Индия.

Подавляющее большинство государств перешла к модели адаптивного карантина. Власть ослабляет ограничения или усиливает в соответствии с изменяющейся ситуации.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Владимир Зеленский провел традиционное селекторное совещание с представителями правительства и правоохранительных органов, во время которой обсудили ситуацию с распространением COVID-19. В тот же день, 22 июля, официально стало известно, что во время заседания Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

Источник: ONLINE.UA
Теги: маски, Украина, карантин, Австрия, Евросоюз, коронавірус, эпидемия
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Обновлено:17:11, 22.07.2020

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