Команда Трампа объявила рекордное вознаграждение за двоих украинцев - детали скандала

Международное сообщество всколыхнул новый скандал после того, как стало известно, что Государственный департамент США и команда главы Белого дома Дональда Трампа начала предлагать 1 млн долларов вознаграждения за информацию, которая поможет арестовать двух граждан Украины, разыскиваемых за киберпреступления. Это отмечается в заявлении Госдепа, которое опубликовали на сайте ведомства 22 июля. Стоит обратить внимание на то, что официальный Киев на эту новость пока не отреагировал, передает ONLINE.UA.

"Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере до 1 млн долларов за каждого за предоставление информации, которая поможет арестовать и привлечь к ответственности двух граждан Украины, Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко, за участие в транснациональной организованной преступности, в частности, киберпреступности", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что власти США еще год назад выдвинули обвинения украинским хакерам в связи с их участием в схеме обмена информацией, полученной путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В обвинительном акте, который состоит из 16 пунктов, поданном в окружной суд США в Нью-Йорке, Министерство юстиции США обвинило Еременко и Радченко в мошеннической цифровой деятельности и заговоре для такой деятельности.

"Обвинение утверждает, что Радченко и Еременко сломали систему сбора и анализа данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые затем продали для собственной выгоды", — заявили в Госдепе США.

Кроме того, отмечается, что комиссия после этого подала гражданский иск против Еременко и еще нескольких физических и юридических лиц. Также отмечается, что вознаграждение за помощь в поиске хакеров предлагают в рамках TOCRP — Программы вознаграждений в рамках борьбы с транснациональной организованной преступностью.

"Вместе с аналогичной программой для поиска причастных к наркопреступности, с 1986 года она помогла привлечь к ответственности более 75 преступников со всего мира", — напомнила команда Трампа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти ЕС ввели режим санкций за кибератаки, поддержав решение о замораживании активов ГРУ РФ, а также исследований Китая и Северной Кореи.