Фанатам футбола в Украине подготовили невероятный сюрприз - в чем дело

Украинских болельщиков начнут пускать на футбольные матчи, однако только в тестовом режиме. Соответствующую инициативу согласовали во время встречи министр здравоохранения Максим Степанов и Андрей Павелко — глава Украинской ассоциации футбола. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на публикацию последнего в Facebook.
По словам президента УАФ, речь идет о плей-офф матчи Украинской Премьер-лиги за участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Они запланированы на 26 и 29 июля.
"Как и обещал ранее, трибуны стадионов, где пройдут матчи, будет возможность заполнить на 25%. Конечно же, помимо соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и других требований карантинного режима. Решение МОЗ — это еще одна чрезвычайно важная победа украинского футбола над
COVID-19", — пояснил Павелко.
Он добавил, власти в будущем рассмотрит возможность допуска 50% болельщиков. Это возможно в случае положительного опыта тестовых послаблений и улучшения общей эпидемической ситуации.
"Возвращение болельщиков на трибуны — приоритетная цель Украинской ассоциации футбола в нынешних непростых для всех нас условиях", — подчеркнул председатель УАФ.
Он высказал благодарность руководству МОЗ и представителям ассоциации, которые присоединились к работе в этом направлении.
Напомним, сейчас украинские фанаты не могут посещать футбольные матчи. По состоянию на утро 22 июля специалисты установили от начала эпидемии 60 995 диагнозов
Как сообщал ONLINE.UA, карантин, который ввели через глобальную эпидемию коронавирус