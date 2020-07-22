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Фанатам футбола в Украине подготовили невероятный сюрприз - в чем дело

Спорт | Читати новину українською
Фанатам футбола в Украине подготовили невероятный сюрприз - в чем дело Футбол (фото — pixabay.com)

Украинских болельщиков начнут пускать на футбольные матчи, однако только в тестовом режиме. Соответствующую инициативу согласовали во время встречи министр здравоохранения Максим Степанов и Андрей Павелко — глава Украинской ассоциации футбола. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на публикацию последнего в Facebook.

По словам президента УАФ, речь идет о плей-офф матчи Украинской Премьер-лиги за участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Они запланированы на 26 и 29 июля.

"Как и обещал ранее, трибуны стадионов, где пройдут матчи, будет возможность заполнить на 25%. Конечно же, помимо соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и других требований карантинного режима. Решение МОЗ — это еще одна чрезвычайно важная победа украинского футбола над COVID-19", — пояснил Павелко.

Он добавил, власти в будущем рассмотрит возможность допуска 50% болельщиков. Это возможно в случае положительного опыта тестовых послаблений и улучшения общей эпидемической ситуации.

"Возвращение болельщиков на трибуны — приоритетная цель Украинской ассоциации футбола в нынешних непростых для всех нас условиях", — подчеркнул председатель УАФ.

Он высказал благодарность руководству МОЗ и представителям ассоциации, которые присоединились к работе в этом направлении.

Напомним, сейчас украинские фанаты не могут посещать футбольные матчи. По состоянию на утро 22 июля специалисты установили от начала эпидемии 60 995 диагнозов COVID-19.

Как сообщал ONLINE.UA, карантин, который ввели через глобальную эпидемию коронавирус COVID-19, кардинально изменил правила безопасности для проведения матчей. В УЕФА напомнили о наиболее главную особенность проведения поединков на поле в будущем.

Источник: ONLINE.UA
Теги: футбол, УАФ, Андрей Павелко, спорт, УПЛ, матчі, Минздрав, карантин, коронавірус, Максим Степанов
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Обновлено:17:11, 22.07.2020

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