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У нас четкая позиция - Германия набросилась с обвинениями на администрацию Трампа

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У нас четкая позиция - Германия набросилась с обвинениями на администрацию Трампа Німеччина (фото — pixabay.com)

В немецком правительстве считают, что официальный Берлин развеял все сомнения относительно российского газопровода "Северный поток-2", который спровоцировал многочисленные политические конфликты. Сторона не меняет своей позиции в споре с США. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Deutsche Welle.

С соответствующими заявлениями выступила Аннегрет Крамп-Карренбауер, лидерка правящей партии "Христианско-демократический союз".

"Речь идет об опасениях, что Германия становится слишком зависимой от российского газа, — мы смогли их развеять... Когда речь идет об угрозе санкций со стороны США, у нас в немецком правительстве есть четкая позиция, что они не соответствуют международным правом", — пояснила она.

В то же время лидер партии, которую ранее возглавляла канцлерка Ангела Меркель, подчеркнула — "законные интересы Украины и Польши" должны учитываться во время всех дискуссий вокруг кремлевского газопровода. Также это необходимо фиксировать в контрактах.

Напомним, Палата представителей Конгресса США накануне, 21 июля, согласовала проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, в который страна входит 1 октября. В документах говорится о санкциях в отношении "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Предполагается, что американская власть начнет давление на компании и лица, работающие над возложением труб во время строительства или каким-то образом связаны с этим процессом.

Как сообщал ONLINE.UA, стоит обратить внимание на то, что недавно Европейский Союз выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2". Свое недовольство выразили отдельно команда канцлера Ангелы Меркель и австрийская власть.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Германия, США, Северный поток-2, энергетика, Россия, полмтика, економіка
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