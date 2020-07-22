The New York Times неоднозначно описало события в Луцке - американцы начали сочувствовать террористу

Авторитетное американское издание довольно манипулятивно описало захват заложников в Луцке, а интерес к нему подогрел американский бизнесмен Илон Маск. Читатели The New York Times решили, что террорист Максим Кривош — ярый экоактивистов и поддерживают его в соцсетях. Свою версию событий в Луцке The New York Times описал на своих страницах в социальных сетях, передает ONLINE.UA.

"Человек с оружием и взрывчаткой взял 13 заложников и требовал, чтобы президент Украины одобрил документальный фильм Хоакина Феникса о жестоком обращении с животными. Президент согласился, а заложников освободили", — говорится в лаконичном сообщении The New York Times в Твиттере.

На эту новость сразу же отреагировал Илон Маск. Он написал: "Просто еще один день в 2020-м ». После этого ее начали активно обсуждать пользователи соцсетей. Что интересно, читая краткое сообщение издание, можно подумать, что Кривош, который захватил заложников, является только радикальным борцом за права животных — именно так подумал многие читатели.

"А как еще привлечь внимание к серьезным проблемам?; Вполне оправдано, учитывая, что люди делают с животными; Это неправильно, что я не вижу, что этот парень сделал такого ужасного?; Держал этих людей в заложниках так же, как мы делаем с бедными животными; забавным и наиболее непонятным в этой ситуации является то, что человек просто хотел, чтобы президент сказал: "все должны посмотреть фильм", а не поддержал его (фильм) финансово; если бы президент сразу же выполнил это простое требование — люди бы так долго не страдали; этот хаос спровоцировала сама же власть; он не хотел никого убивать — просто хотел, чтобы его услышали", — комментируют события в Луцке читатели The New York Times.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, советник главы государства Владимира Зеленского, Кирилл Тимошенко, поделился с укринцами неожиданными данными о теракте в Луцке.