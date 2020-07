The New York Times неоднозначно описало события в Луцке - американцы начали сочувствовать террористу

Авторитетное американское издание довольно манипулятивно описало захват заложников в Луцке, а интерес к нему подогрел американский бизнесмен Илон Маск. Читатели The New York Times решили, что террорист Максим Кривош — ярый экоактивистов и поддерживают его в соцсетях. Свою версию событий в Луцке The New York Times описал на своих страницах в социальных сетях, передает ONLINE.UA.

A man with a firearm and explosives took 13 hostages and demanded Ukraine’s president endorse a documentary narrated by Joaquin Phoenix about animal abuse . The president complied and the hostages were released. https://t.co/C8CoRsX1Lg

