Хищения в Укравтодоре - новые подробности громкого дела

Дело о хищении Укравтодора со стороны бывшего руководителя ведомства продолжает развиваться в Польше. Варшавский суд накануне арестовал упомянутого експосадовця Славомира Новака. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Polsat News.

По обнародованным данным, преступную группу подозревают в организации коррупционных схем и отмывании денег.

"Варшавский суд арестовал Славомира Новака и Яцека П. на 3 месяца. Бывший министр транспорта заявил ранее, что не чувствует себя виновным, и считает его задержание “политическим актом”, — объявили в медиа.

Сейчас против Новака ведут одновременно два расследования — со стороны польских и украинских правоохранительных органов. Это связано с наличием у подозреваемого в коррупции паспортов двух государств.

Следует заметить, недавно также стало известно о выдвижении обоим арестованным фигурантам дела обвинений. Их задержание произошло 20 июля.

Славомир Новак руководил Укравтодором с 2016 до 2019 годов. Международные следственная группа изучала все события в этот период, которые могли быть связанными с неправомерной выгодой Новака для себя и коррупционной банды.

Количество обысков в Украине и Польше достигло более 50. Общая сумма тендеров, которые прорабатывают в деле, достигает 270 миллионов евро.

Как сообщал ONLINE.UA, действующий глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий сразу же прокомментировал громкое задержание в Польше бывшего главы Укравтодора Славомира Новака. Он обратил внимание на то, что Новак не стал первым руководителем Укравтодора, к которому не возникло вопросов у правоохранительных органов.

Чиновник в заметке на своей странице в Фейсбук признался, что когда впервые познакомился с Новаком, то имел совсем другие ожидания в отношении него.