В Украине подорожал газ - Нафтогаз раскрыл причины

В Украине в июле 2020 года выросла цена на газ для населения. Увеличение, согласно официальным данным, составляет сейчас 16 копеек — до 2,3 гривны за кубометр топлива. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на НАК "Нафтогаз".

По данным компании, цена превышает показатели июня на 7%. С начала года цена ПСО упала примерно на 51%. Если сравнивать с аналогичным периодом 2019-го , цена на газ упала на 53%.

"Как прогнозировали аналитики Нафтогаза, цены на главных европейских газовых хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая. Сдерживающими факторами для украинских цен есть значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между спросом и предложением. В частности, по состоянию на июль в ПХГ Украины накоплено более 21 млрд куб. м газа, что на 42% выше показателей прошлого года", — пояснили в "Нафтогазе".

Также отмечается, что газовые цены на мировом рынке имеют тенденцию падать из-за низкого спроса, а вот после этого они растут перед началом отопительного сезона. Это правило можно наблюдать сейчас, даже в условиях пандемии COVID-19 .

"Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам — на 20, а то и на 30%", — цитирует прессслужба НАУ главу правления Андрея Коболева.

Напомним, коронавирус спровоцировал падение цены на газ в течение нескольких месяцев 2020 года.

Как сообщал ONLINE.UA, в Кабинете министров высоко оценили готовность Украины к следующему зимнему периоду. Сейчас правительство потратило приблизительно 6 миллиардов гривен на масштабную подготовку. Сейчас запасы газа в подземных хранилищах — рекордные. Объемы достигают около 21 миллиарда кубометров.