Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака

Когда Раки счастливы, они не могут прекратить говорить. Но когда они грустят, из них не вытащить ни слова. одна из самых главных проблем Раков — это то, что они очень сильно привязываются к людям...

Овны — знак Зодиака, который не отличается эгоизмом. Овны просто умеют жить для себя, что вовсе не означает их высокомерие — попросту люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, не считают необходимым улыбаться абсолютно всем и каждому. Кроме этого, Овны не дерзкие — просто они не лезут за словом в карман; и конечно же совсем не ревнивые — они привыкли быть единственными.

Скорпионы могут сделать вид, что не заметили плевка в душу, но это не значит, что они о нем забыли. Скорпиону нравятся простые в общении люди, бесхитростные, искренние и не таящие чувств. Скорпионам не стоит строить фантастических теорий, объясняющих непонятное поведение людей, — лучше научиться задавать прямые вопросы. Скорпионы редко проявляют агрессию сразу, — они предостерегают, намекают, подают знаки... И не стоит дожидаться, когда у них кончится терпение.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 23 июля 2020 года для Овнов

Гороскоп здоровья для Овнов

Если вы поздно ложитесь и рано встаете, при этом не чувствуя ни усталости, ни желания поспать ещё немного, то вы уже устали до крайней степени, и дальше можно только отправляться к врачу лечиться от переутомления — или же взять себе небольшой отпуск.

Общий гороскоп для Овнов

Не стоит начинать играть в игры, не удосужившись досконально изучить их правила, ибо последствия могут оказаться весьма печальными.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Нынче в пишу можно употреблять только свежеприготовленные продукты. Чтобы быть абсолютно уверенным в том, что поданное вам блюдо не было разогрето, имеет смысл оправиться туда, где готовят на глазах у клиента. Не рекомендуются пиццы, гамбургеры и прочие блюда, созданные для быстрого перекуса.

Любовный гороскоп для Овнов

Нынче всякое усилие будет даваться вам с неимоверным трудом. Стоит ли пытаться быть милым, если на лице при этом будет написано такое напряжение? Вряд ли, скорее всего, на вас обидятся. Постарайтесь на глаза любимому не попадаться.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Если до этого вас обходили вниманием, то сегодня начальство наконец-то даст вам шанс проявить себя. Для этого вам, как ни странно, не придется прикладывать особых усилий, всё сложится самым лучшим образом и при этом почти само собой. Вам потребуется лишь чуть-чуть смекалки и делового чутья.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 23 июля 2020 года для Тельцов

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Если вы чего-то нынче захотите — то уж по серьезному. Игнорировать такое желание просто не получится, его придется в обязательном порядке срочно удовлетворять. Постарайтесь не возжелать бифштекса из мяса левой ноги индийского слона — во-первых, он наверняка жутко жесткий, во-вторых, везти далеко, а в-третьих — зверушку жалко. Лучше скушать жареную в острой панировке ножку цыпленка. И вкуснее, и ближе.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня вам следует с осторожностью подойти к выполнению ваших непосредственных трудовых обязанностей. Задача и впрямь окажется не из легких как для вас, так и для тех, с кем вам придется делить эту тяжкую ношу, однако вместе вы обязательно справитесь.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте. Не стоит и пытаться, просто поступите так, как вы считаете нужным, то, что вы были правы, признают позже.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Сегодняшний день может быть богат на травмоопасные ситуации, которые, если к ним не отнестись со всей серьезностью, способны навредить вашему здоровью. Будьте внимательны, и не спешите принимать решения.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня звёзды рекомендуют вам одеться как можно более ярко и празднично — и по возможности провести ночь в огромной компании. Среди гостей наверняка найдется представитель противоположного пола, который обратит на вас внимание и попробует подобраться поближе к вашему сердцу.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 23 июля 2020 года для Близнецов

Любовный гороскоп для Близнецов

В этот день вам придётся довольно много и часто задумываться о последствиях ваших поступков и слов. Они могут аукнуться вам в будущем и весьма отразиться на вашей личной жизни, как нынешней, так и грядущей. Поэтому семь раз отмерь — один раз отрежь: десять раз подумайте, прежде чем что-то сказать или сделать.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Щи — самое замечательное из съедобных изобретений человечества. Их свойство объединять в себе и первое и второе вполне может сэкономить вам немного времени на то, чтобы спокойно и с удовольствием поесть.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче не будьте излишне подвержены чужому влияние, ведь прежде чем следовать чужим советам, вам следует быть уверенными, что это не принесет вам вреда. Было бы лучше лишний раз спросить рекомендации у врача.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня вам не стоит избегать разговоров о работе и обсуждения вашей трудовой деятельности с близкими и друзьями. Не исключено, что им действительно интересно, чем вы занимаетесь в свободное от общения от сна и потребления пищи время.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вас посетит феноменальное количество ценных мыслей и гениальных идей. Некоторые из них, пожалуй, имеет смысл записать — вдруг в будущем пригодятся.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 23 июля 2020 года для Раков

Любовный гороскоп для Раков

У Раков в этот день всё складывается более или менее нормально. Исключение могут, пожалуй, лишь составлять их взаимоотношения с родителями их второй половины. Очевидно, на днях вы их чем-то не на шутку разозлили, и теперь вам придётся немало потрудиться, прежде чем они вновь воспылают к вам прежней любовью и былым доверием.

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодня будет неплохо получаться сделать нечто содержательное из ничего. Памятуя об известной поговорке, искренне пожелаем вам, чтобы это был именно салатик.

Гороскоп здоровья для Раков

Нынче вам пойдут на пользу различные упражнения, которые помогут вам тренировать координацию движений. Это не только будет полезно вашему телу, но и улучшит работу головного мозга.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня вы ощутите настоящий эмоциональный всплеск. Особенно приятно будет то, что эмоции вы будете испытывать преимущественно приятные. На волне хорошего настроения работаться тоже будет неплохо, так что день следует считать удачным.

Общий гороскоп для Раков

Не стоит винить других в том, что лужа, в которой вы сидите, слишком глубока или чересчур холодна, даже если они действительно в этом виноваты. Лучше вылезайте из нее, сколько же можно головастиков пугать.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 23 июля 2020 года для Львов

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня день креатива. Ваши творческие способности и фантазии так и норовят воплотиться в жизнь. Не препятствуйте им. Творчество и импровизация в любой, даже самой точной и серьезной работе никогда не будут лишними, а порой именно благодаря им решаются самые неразрешимые проблемы.

Кулинарный гороскоп для Львов

Этот день идеально подходит для налаживания отношений (особенно — личных) — как новых, так и восстановления старых, слегка (или не слегка) потраченных временем или вашим некорректным поведением. Устройте ужин со свечами в бутылках, хорошим французским красным вином, жареной телятиной и парочкой легких салатов. Наедаться сверх меры не стоит.

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день погода может вас обмануть, подвести или просто довольно неприятным образом разыграть. Чтобы уберечь себя от подобного рода розыгрышей, постарайтесь быть внимательнее к прогнозу.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня подходящий день для романтики, света, тепла и счастья в отношениях с вашим любимым человеком. Сами по себе они не наступят, но вот создать своими руками вы их сможете довольно быстро и просто. Стоит только захотеть и приложить самый минимум усилий...

Общий гороскоп для Львов

Сегодня ваш язык, возможно, будет слегка путаться и заплетаться, хотя, если оглянуться назад, никаких предпосылок к этому не видно. Чтобы не сесть в лужу, активно пользуйтесь языком рук, ног и других частей тела.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 23 июля 2020 года для Дев

Гороскоп здоровья для Дев

Не лучший день для тех Дев, чьим слабым местом является позвоночник. Если вам и удастся найти такое положение, в котором он не будет причинять неудобств, то ненадолго. Лучше будет поискать массажиста — глядишь и поможет.

Бизнес-гороскоп для Дев

Этот день вы можете и должны посвятить творчеству. Не бойтесь экспериментов, забудьте про самокритику и просто попытайтесь выразить свои эмоции и переживания. В итоге вы испытаете такое облегчение, будто разрешили их, и они вас больше не тревожат. И ведь действительно тревожить перестанут!

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вы узнаете вашу половинку с новой, необычной стороны. Вы и не думали, что она может быть такой — а оказывается, может. Обрадуют ли вас неожиданно открытые в любимом человеке качества, сказать довольно трудно. Но удивлены вы будете совершенно точно!

Кулинарный гороскоп для Дев

Не экономьте на том, что будете кушать сегодня. Если готовить — то из лучших продуктов, если заказывать готовое — то только в лучших ресторанах. Самые дорогие варианты искать необязательно, но рисковать перекусывать в ближайшем малознакомом кафе тоже не стоит. А уж если вас занесет в незнакомое место, закажите отбивную из говяжьей вырезки — ее испортить трудно. И избегайте салатов.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня перед вами будут бегать по струнке. Бог его знает, как вам это удастся, но удастся наверняка. Постарайтесь не слишком этим злоупотреблять.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 23 июля 2020 года для Весов

Кулинарный гороскоп для Весов

Утренняя диета особого значения не имеет — кушайте то, что найдете в холодильнике. А вот к вечеру звездное меню станет требовательным к заказу — пусть для вас приготовят жюльен из грибов (весьма желательно — белых) с ветчиной под белым соусом, как бы он при этом ни назывался. И подадут белое вино.

Бизнес-гороскоп для Весов

С самого начала недели вы, кажется, задались целью перевыполнить все мыслимые и немыслимые планы производства! Если ваши силы вам это позволяют, вперед! Но не стоит тогда тратить свою драгоценную энергию на пустяковые ссоры и конфликты. Ваше усердие и старания обязательно будут оценены, будьте только терпеливы.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня в глубине вашего подсознания может проснуться сила достаточно мощная для осуществления самых несбыточных надежд. Если сумеете ее использовать в мирных целях — считайте — повезло, оставите без внимания — отделаетесь головной болью.

Гороскоп здоровья для Весов

Сегодня Весов может посетить хандра, апатия и потеря интереса к происходящему. Не торопитесь хвататься за антидепрессанты — возможно, просто и в самом деле ничего интересного не происходит, и вы не больны, а адекватно воспринимаете реальность.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вашему любимому человеку будут приходить в голову очень оригинальные идеи. Настолько оригинальные порой, что вы не будете знать, как поступить с ними, ибо воплощать их в жизнь было бы настоящим безумием, а не воплощать — обидой для вашей половинки.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 23 июля 2020 года для Скорпионов

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день вам следовало бы обратить особое внимание на состояние вашего сердца, а также нервной системы. Поэтому постарайтесь не терять времени зря, даже если пока вы и не ощущаете никаких проблем.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сейчас все ваши действие на работе, будь то доклады, отчеты и вся документация, должны быть приведены в идеальное состояние, ибо любая неточность и уж тем более подделка самым пагубным образом могут отразиться как на репутации вашей фирмы в целом, так и на вашей карьере в частности.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком решиться на какую-нибудь авантюру. Причем, чем безумнее будет авантюра, тем лучше. Совместное преодоление трудностей имеет уникальное свойство сплачивать людей. Делать их ближе и роднее друг другу.

Общий гороскоп для Скорпионов

Наслаждайтесь приятными мелочами. Хотя вполне возможно, что среди означенных мелочей попадется и весьма увесистый экземпляр. В таком случае не забудьте его сфотографировать, а то ведь будете потом хвастаться — не поверят.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Важность социального аспекта в процессе приема пищи сегодня затмит все остальные вопросы. Обеспечьте себе хорошую компанию, разделяющую ваши вкусы, взгляды на жизнь, политическую позицию и литературные пристрастия. А кушать в компании этого замечательного человека лучше всего дичь.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 23 июля 2020 года для Стрелецов

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня у вас будет вовсе не так много работы, как вам это кажется на первый взгляд, однако вы вполне можете выполнять ее долго и даже почти бесконечно, ибо постоянно будете отвлекаться на всякого рода незначительные мелочи или внешние раздражители. Держите себя в руках.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Не стоит делать таких больших шагов в сближении с вашим любимым человеком. Он может принять этот темп как должное, а потом, когда вы однажды выдохнетесь и притормозите, решит, что на этом ваши чувства иссякли — и уйдет. Поэтому следуйте совету Ремарка: "Что медленно, то прочно, а что прочно, хорошо".

Общий гороскоп для Стрелецов

Поработайте мозгами сегодня — вдруг что путное выйдет. Теоретически должно, ибо нынешнее расположение звезд обещает придать вашему разуму остроту необыкновенную.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Как ни странно, от того, как именно вы будете решать проблему выбора, буде таковая перед вами встанет, будет напрямую зависеть ваше будущее. Это касается и вопросов гастрономического характера. Старайтесь об этом помнить, и потрудитесь просчитать и взвесить все обстоятельства, чтобы потом не было мучительно больно за глупую ошибку. А конкретного решения звезды не предлагают — слишком велика ответственность.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Сегодня научитесь контролировать свои эмоции: на работе возможно возникновение множества проблем, и как следствие вечером — головные боли и плохое настроение. Ложитесь спать пораньше и не принимайте всё близко к сердцу.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 23 июля 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Распланируйте свое гастрономическое расписание заранее. Сегодня важно уже с утра знать, когда, где и с кем вы будете обедать, а главное — ужина. Чем -ужинать и обедать, звезды подсказать согласны — в середине для следует есть просто приготовленное мясо с непростым гарниром, чем-нибудь вроде гратэна, ближе к вечеру предпочтительна рыба, причем вовсе без гарнира.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Нынче не самое лучшее время для начала процедур по закаливанию, равно как и любого другого воздействия холодом. Скорее всего, сейчас вашему организму, напротив, больше пойдет на пользу тепло.

Общий гороскоп для Козерогов

Вы почему-то решили, что неразрешимых вопросов для вас не существует. Возможно, так оно и есть.

Любовный гороскоп для Козерогов

В этот день для вас велика вероятность начала романтических отношений с человеком, значительно отличающимся от вас по возрасту. Даже если вы всегда думали, что не способны на серьезные отношения с кем-то настолько младше или старше вас, сегодня этот взгляд на жизнь стоит пересмотреть.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня вы будете иметь успех в организации встреч: днём — деловых, вечером — дружеских. Не переживайте, ведь вашей неуёмной энергии хватит на то, чтобы блестяще справиться со всеми делами.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 23 июля 2020 года для Водолеев

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня Водолеям стоит как можно больше дышать свежим воздухом, заниматься активными видами спорта, а в качестве перерыва — немного помедитировать. Йога станет вашим лучшим другом и помощником в этом деле.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Вашему начальнику, кажется, нужно всё и сразу. Сегодня он так загрузит вас делами, что до дома вы доберетесь полуживым. Заданный вам объем поручений просто невозможно выполнить в указанные сроки, поэтому придется что-нибудь придумать, чтобы выиграть время.

Общий гороскоп для Водолеев

Чем энергичнее вы начнете этот день, тем больше удовольствия он вам принесет. Пассивный отдых сегодня вам противопоказан.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня звёзды рекомендуют вам и вашему любимому человеку провести вечер вместе за какой-нибудь спортивной или азартной игрой. Подойдёт всё: от большого тенниса до "Дурака" и от шахмат до футбола. Главное — вместе устать физически или морально, чтобы потом вместе же и отдохнуть.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Как бы ни выглядело ваше меню на сегодня, на столе непременно должно быть что-нибудь красное. Вы не собирались варить борщ или резать винегрет? Тогда откройте бычки в томате или, на худой конец, сервируйте стол красными салфетками.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 23 июля 2020 года для Рыб

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вы будете долго выяснять, кто виноват в тех проблемах и неурядицах, которые возникли между вами и вашим любимым человеком. Вы ни в чем себя винить не будете, равно, впрочем, как и ваша половинка. Постарайтесь найти компромисс и виноватого — иначе проблемы не исчезнут.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Мясные блюда сегодня лучше всего есть с брусникой, если, конечно, они не приготовлены с чем-нибудь вроде кураги или чернослива. Предпочтительно мясо без соуса, в виде котлет, тефтелей, фрикаделек или просто жареное куском. На гарнир желательны корнеплоды, особенно хорош сегодня будет тушеный в сливках корень сельдерея, особенно, если картофель вам уже надоел.

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день звезды рекомендуют Рыбам вспомнить о существовании такого продукта, как куриные яйца. Возможно, не стоит есть их в чрезмерных количествах, однако одно на завтрак станет для вас хорошим началом непростого дня.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вы имеете шанс познать в полной мере силу Земного притяжения. Рекомендуем воздержаться от полетов во сне и падений наяву.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня вполне вероятно вторжение личной жизни в жизнь деловую. И это будет здорово — ведь не зря вы ощущаете легкость и эмоциональный подъем! Давно уже известно, что если на душе все хорошо, то и дела спорятся, и проблемы сами собой решаются. Главное, не останавливаться на достигнутом!