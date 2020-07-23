Курс валют на сегодня 23 июля - доллар стал дороже, евро подорожал

На четверг, 23 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 23 июля цена доллара США составит 27 гривен 78 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 12 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 19 копеек, что в свою очередь на 52 копейки больше чем в среду, 22 июля.

В среду, 22 июля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.84/27.82 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.29/32.26 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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