Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 23 июля

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти — в четверг, 23 июля, зафиксированы 856 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 61851 человека, из них 1551 человек умер из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 34 тыс украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2416 случаев;

Волынская область — 3401 случай;

Днепропетровская область — 1275 случаев;

Донецкая область — 818 случаев;

Житомирская область — 1654 случая;

Закарпатская область — 4641 случай;

Запорожская область — 700 случаев;

Ивано-Франковская область — 3765 случаев;

Кировоградская область — 689 случаев;

м. Киев — 7278 случаев;

Киевская область — 3391 случай;

Львовская область — 8462 случая;

Луганская область — 116 случаев;

Николаевская область — 530 случаев;

Одесская область — 2691 случай;

Полтавская область — 371 случай;

Ровенская область — 5303 случая;

Сумская область — 393 случая;

Тернопольская область — 2548 случаев;

Харьковская область — 3203 случая;

Херсонская область — 218 случаев;

Хмельницкая область — 1008 случаев;

Черновицкая область — 5443 случая;

Черкасская область — 870 случаев;

Черниговская область — 667 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 июля 2020 в Центр поступило 1141 сообщения о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 112 255 сообщений о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что за время пандемии было зарегистрировано 15 млн 371 тыс случаев заражения. Летальными оказались 630 тыс. Смогли победить болезнь 9 млн 348 тыс больных. 22 июля коронавирус обнаружили почти у 280 тыс человек — это новый антирекорд. В США зарегистрировали около 72 тыс новых случаев заболевания, в Бразилии — более 65 тыс, в Индии — 45,5 тыс, в Южной Африке — более 13 тыс, в Колумбии — 7,3 тыс. В этот же день умерли 7113 больных. В частности, в Бразилии от осложнений коронавируса погибли 1293 человека, в США — 1205, в Индии — 915, в Южной Африке — 572.

22 июля Кабмин принял решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа во избежание достижения пиков заболеваний и перегрузки системы здравоохранения. Что важно понимать, в зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19 . При этом критерии для распределения регионов на четыре зоны остаются неизменными. В зависимости от показателей будут приниматься меры по ослаблению или усилению карантина в отдельно определенных регионах.

Недавно также глава Белого дома Дональд Трамп поделился с международным сообществом радостной новостью — он официально заявил о том, что в США клинические испытания двух вакцин от коронавируса подходят к концу.

"У двух экспериментальных вакцин начинается финальная стадия клинических испытаний — это было достигнуто в рекордные сроки", — подчеркнул президент США.

Кроме того, по его словам, в ближайшие недели еще четыре вакцины также пройдут все этапы исследований.

"И как только любая вакцина получит одобрение, она тут же станет доступной", — пообещал Дональд Трамп, а также обратил внимание на то, что Штаты планируют не контролировать пандемию, а покончить с ней.