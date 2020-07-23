Украина и Россия собрались на экстренные переговоры - что происходит

Команда главы государства Владимира Зеленского поделилась с украинцами важной новостью — официально стало известно, что 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Сторонам переговоров удалось договориться, что с 00:01 27 июля 2020 каждая из них должна соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Стоит обратить внимание на то, что прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран — участниц Нормандского формата. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента Украины.

"Сегодня на заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса. Соответствующие меры согласованы на ТКГ Украины и Россией и поддержаны ОБСЕ. Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", — говорится в сообщении.

Стоит напомнить о том, что официальный Киев в очередной раз подтвердил полную готовность к соблюдению достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран — участниц Нормандского формата и приверженность к выполнению Минских соглашений. Кроме того, отмечается, что СММ ОБСЕ будет способствовать и поддерживать выполнение этих мероприятий.

Стороны переговоров договорились, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования. Ведь выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях:

после всеобъемлющей деэскалации;

после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;

восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинской-российской границей;

выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины;

выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ.

В рамках гуманитарной группы команда Володдимира Зеленского, как и договаривались ранее, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Кремля Владимир Путин имеет 3 планы относительно Украины и оккупированного Крыма.