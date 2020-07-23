С 1 августа карантин в Украине будет действовать по-новому - это важно знать каждому

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко обратился ко всем украинским гражданам и обратил внимание на то, что с 1 августа адаптивный карантин в Украине позволит усиливать или ослаблять карантин в отдельных городах и районах области, если именно из-за них ухудшается ситуация с коронавирусом. Об этом он сообщил после того, как 22 июля во время заседания Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 августа. По словам Виктора Ляшко, Минздрав решило отказаться от тотального общего карантина на территории всего государства, а ввело адаптивный карантин, который с 31 июля — можно сказать, уже с 1 августа — начнет работать иначе, чем было до этого на протяжении последних полутора месяцев. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинские радио".

"В чем новшество? Если область 5 дней подряд будет превышать 4 общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения — и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезнью. И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная — это критическая, в которой закрывается все, как у нас было в марте-апреле на территории всего государства" , — отметил Виктор Ляшко.

По словам представителя МОЗ, если есть красная зона, то карантин длится до тех пор, пока вклад в общую заболеваемость в области не уменьшится — и область не пройдет в оранжевую, желтую или зеленую.

"Когда три дня мы видим, что показатель лучше, мы переводим этот район в другую зону... Зеленая зона — это обще обязательные требования, которые сегодня сохраняются: нельзя заходить в общественные здания без маски на лице, нужно соблюдать социальную дистанцию, нужно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, и один человек на 5 квадратных метров. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения", — пояснил Виктор Ляшко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ситуация с пандемией в Украине продолжает накаляться — в четверг, 23 июля, зафиксированы 856 новых случая заражения. Общее количество заболевших насчитывает уже 61 851 человека.