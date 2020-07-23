Мы решительно против - Запад сообща выступил против России

Российское правительство в течение последних лет регулярно обвиняют в попытках исказить мировую историю в свою пользу. На этот раз с совместным заявлением против такой политики выступили страны Балтии и Соединенные Штаты. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ERR.

Выступление связано до 80-летнего юбилея с момента принятия декларации Уэллеса. Этот документ — официальное осуждение оккупации и аннексии балтийских стран со стороны Советского Союза.

Американские министры напомнили о союзнические отношения с Литвой, Эстонией, Латвией.

"Мы решительно выступаем против любой попытки России переписать историю с целью оправдания оккупации и аннексии стран Балтии Советским Союзом в 1940 году. Декларация Уэллеса показывает, что уже в 1940 году свободный мир видел действия Советского Союза такими, какими они были незаконным актом насильственной аннексии", — подчеркнули участники обращения.

Они отметили единство и мощь НАТО, которая обеспечивает мир и стабильность.

"Приверженность Эстонии, Латвии и Литвы трансатлантическому альянсу остается неоспоримым. Страны Балтии ценят вклад Соединенных Штатов в европейскую оборону, в частности, путем регулярного развертывания сил в странах Балтии, что крайне важно для сдерживания любого потенциального противника", — говорится в заявлении.

Лидеры балтийских стран выступили с резким осуждением политики советского тоталитаризма. Представители американского правительства также подчеркнули необходимость борьбы против систематического непризнания оккупации.

Как сообщал ONLINE.UA, Литва на одном из июньских саммитов ЕС выступила с инициативой о рассмотрении "попытки России переписать историю". По словам президента страны Гитанаса Науседы, в Кремле тщательно скрывают исторические факты.