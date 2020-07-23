Угроза взрыва в Полтаве - полиция начала срочную спецоперацию

Полтавская полиция объявила о новой чрезвычайной угрозе в городе. Неизвестный преступник угрожает взрывом после кражи автомобиля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу полицейского управления Полтавской области.

По официальным данным, в настоящее время район инцидента в окружили правоохранители.

"На вул. Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает сотрудникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры", — подчеркнули в полиции.

Известно, что на место происшествия прибыла команда специалистов из взрывотехники, следственно-оперативная группа, представители ведомства из уголовного розыска области и другие разновидности правоохранительных органов.

"Процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратура. Охрану места происшествия осуществляет патрульная полиция. Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции! Для вашей безопасности держитесь подальше от эпицентра событий", — обратили внимание в пресс-службе.

Напомним, недавно в центре Луцка произошел захват заложников. Террорист по имени Максим Кривишь удерживал в автобусе 14 человек в течение около 11 часов. У него было огнестрельное оружие, гранаты и взрывчатка.

Известно, что тот отпустил заложников и сдался силовикам только после того, как главное его условие выполнили. Президент Владимир Зеленский, который до того имел разговор с преступником, выступил с коротким видеообращением. Позже ролик удалили.

Как сообщал ONLINE.UA, советник главы государства Владимира Зеленского, Кирилл Тимошенко, поделился с украинцами неожиданными данным — он официально заявил, что спецоперацией по освобождению заложников в Луцке не руководил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и не правоохранители