Не для бедных - в ВОЗ сделали оговорку относительно вакцин против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения отметила серьезный прогресс специалистов в разработке вакцины против коронавирус COVID-19 . В то же время ее распространения не следует ждать в скором времени. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

По словам Майкла Райана — директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения, одновременную несколько препаратов находятся на стадии клинических испытаний. Ни один из них еще не стал поводом для вопросов с точки зрения безопасности.

"В реальности, наступит первая половина следующего года, прежде чем люди начнут делать прививки", — спрогнозировал Райан сроки разработки вакцины.

Директор подразделения организации отметил, сейчас идет масштабная работа по увеличению производства препаратов.

"Вакцины от коронавирус не для богатых, не для бедных — они для всех", — добавил Райан.

Следует заметить, разработку вакцины начали сразу в нескольких развитых странах еще в начале пандемии коронавирус COVID-19 . Еще зимой специалисты прогнозировали, вероятность завершения таких проектов до 2021 года является низкой. Также времени требует распространения медикаментов в мире.

По состоянию на 23 июля в мире зарегистрировали уже более 15,2 миллиона диагнозов COVID-19 . Количество смертей от инфекции достигло 623 тысяч.

Непосредственно в Украине по состоянию на утро помянутого дня установили уже 61 851 больного от начала эпидемии. За предыдущие сутки количество увеличилось на 856 случаев.

Как сообщал ONLINE.UA, с 1 августа адаптивный карантин в Украине будет позволять усиливать или ослаблять карантин в отдельных городах и районах областей, если именно в них наихудшая ситуация с коронавирусом. Об этом напомнили в МИНЗДРАВЕ после того, как 22 июля во время заседания Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.