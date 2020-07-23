В Черноморском регионе обострилась ситуация - Минобороны начало бить тревогу

Глава Министрества обороны Украины Андрей Таран поделился важными данными — он заявил о том, что из-за милитаризации РФ оккупированного Крыма в бассейнах Черного и Азовского морей продолжает расти напряжение. Кроме того, отмечается, что страна-агрессор создает препятствия свободному судоходству в регионе. По словам Андрея Тарана, российская агрессия против нашей страны остается главной проблемой национальной и региональной безопасности. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание "Крым.Реалии".

"Я хотел бы сделать четкий и решительный упор на одном вопросе — российская агрессия против Украины остается главной проблемой нашей национальной и региональной безопасности", — подчеркнул Андрей Таран.

Кроме того, указано, что государства-участники ОБСЕ подтвердили непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Они выразили обеспокоенность проведением Россией 17-21 июля этого года внезапных масштабных военных учений.

Стоит также обратить внимание на то, что 17 декабря 2018 года из-за милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей приняли Резолюцию Генеральной Ассамблеей ООН. Она требует у российских властей вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в регионе.

Напомним, что несколько дней назад президент РФ Владимир Путин вновь посетил аннексированный Крым — его поступок сразу же раскритиковала не только Украина, но и международное сообщество. Чуть позже с отдельным заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский, который отметил, что против восстановления водоснабжения на полуостров. Эксперт-международник Игорь Соловей уверяет, что у Кремля относительно Крыму и Украины точно есть несколько конкретных планов. Первый — военная опция, как это было 6 лет назад. Второй вариант — политико-дипломатическое давление на Украину через международное сообщество. Третья опция, которая, по его мнению, сейчас менее вероятна, договориться на двусторонних переговорах.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что оккупационная власть устраивает новые провокации в Крыму — появилось важное предупреждение для украинцев.