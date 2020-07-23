О чем договорились на переговорах о Донбассе - официальные подробности

В Минске завершился новый раунд переговоров по урегулированию на Донбассе. ОБСЕ раскрыла итоги этой встречи. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на специальное заявление посла Хайди Грау.

По словам представительницы организации в Трехсторонний контактной группе, главным моментом переговоров стало согласование нового режима прекращения огня.

"Я рада сообщить, что сегодня Трехсторонняя контактная группа, с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, достигла согласия по поводу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, цель которых обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия", — подчеркнула дипломатка.

Новый режим вступает в силу с 00:01 киевского времени в понедельник, 2020 года. Также стороны договорились о:

запрете на использование снайперов;

неразмещении тяжелого вооружения на территории населенных пунктов, их окрестностей или возле школ, детсадов, больниц, общественных локаций;

дисциплинарных мерах в случае нарушения режима прекращения огня (для этого информировать координатора ТКГ);

создании механизма для реагирования на обстрелы-нарушение.

Отмечается, что стороны договорились о огонь в ответ на наступательные действия только в том случае, если не сработал упомянутый механизм реагирования. Разрешение на огонь могут предоставить только руководители ВСУ или главари оккупационных войск. Эти приказы должны быть известны для представителей ТКГ.

Представители ОБСЕ объяснили, наступательные действия — это попытки изменить позиции подразделений, которые сложились по состоянию на согласование договоренностей. Речь идет также о дополнительное инженерное оборудование позиций и продвижения в сторону вражеских линий, а также о разведке или диверсионные намерения.

Как сообщал ONLINE.UA, в ОПУ также проинформировали об итогах переговоров. У президента отметили согласовании нового режима тишины. Прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже.