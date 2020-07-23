Зеленский срочно отправился на Донбасс - в чем дело

23 июля глава государства Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая находится в Украине с государственным визитом, срочно начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую область. Согласно последним данным, лидеры стран проведут встречи с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области. Кроме того, отмечается, что на Луганщине украинский лидер с коллегой ознакомятся с реализацией программы "Большая стройка". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

Стоит обратить внимание на то, что ситуация на Донбассе начала стремительно обостряться, поскольку 22 июля пророссийские силы 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов 4 украинских бойцов были ранены — их уже эвакуировали в медицинское учреждение.

"Наемники использовали минометы 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие. Враг открывал огонь у Майорска, Хутора Вольный, Крымского, Марьинки, Лебединского, Водяного, Пищевика, Старогнатовки и Талаковки. Против защитников Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25 . К вечеру, на этом участке фронта, противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия", — сообщают в штабе ООС.

Украинский разведке удалось дознать, что за прошедшие сутки воины ВСУ смогли уничтожили одного и ранили 3 боевиков. Позже выяснилось, что 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших. С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции — уже известны первые результаты переговоров.