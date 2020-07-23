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Вооруженный преступник взял в заложники полицейского - шокирующие новости из Полтавы

Украина | Читати новину українською
Вооруженный преступник взял в заложники полицейского - шокирующие новости из Полтавы Поліція (фото — pl.npu.gov.ua)

Вооруженным гранатой преступник в Полтаве получил на свои требования автомобиль. С собой он взял в заложники одного из начальников правоохранительных органов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на информацию заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

В связи с его публикацией в Facebook, инцидент произошел в 09:05 в четверг, 23 июля. Неподалеку от административного суда в Полтаве полиция пыталась задержать нарушытеля, которого подозревали в похищении автомобиля.

"Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать. За руку он удерживал сотрудника полиции. На месте создан оперативный штаб", — пояснил Геращенко.

Первым результатом переговоров стал обмен захваченного заложника на второго, на этот раз добровольного. Им стал начальник УКР ГУНП в Полтавской области полковник полиции Шиян. Преступнику предоставили авто на его требования.

"Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Введена в действие специальная полицейская операция "Гром", — подчеркнул Геращенко.

Напомним, недавно в Луцке состоялась специальная операция по освобождению заложников, которых держал в автобусе вооруженным террорист Максим Кривош. Ни один человек не пострадал, преступник после выполнения одного из требований сдался правоохранителям.

Как сообщал ONLINE.UA, полтавская полиция объявила о новой чрезвычайную угрозу в городе. Неизвестный преступник угрожает взрывом после кражи автомобиля.

На место происшествия прибыла команда специалистов из взрывотехники, следственно-оперативная группа, представители ведомства из уголовного розыска области и другие разновидности правоохранительных органов.

Источник: ONLINE.UA
Теги: полиция, заложники, оружие, Полтава, Украина, спецоперация
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