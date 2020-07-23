Как первая любовь влияет на отношения в будущем - психологи поразили ответом

Австралийская психолог и эксперт по отношениям Мелани Шиллинг обратила внимание на то, что самые первые контакты с другими людьми очень важны для личного развития. По ее словам, с рождения ребенок набирается опыта в отношениях с родителями, когда становится старше — берет пример с братьев и сестер, учителей, а уже в подростковом возрасте появляются друзья и первая любовь. Нельзя игнорировать тот факт, что последнее бесспорно влияет на ваши будущие отношения. Психолог отмечает, что интенсивность эмоций крепко впечатывается в памяти, потому что вы их переживаете впервые. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Elle.

"И хотя иногда люди, которые впервые влюбляются, проживают с этим партнером оставшуюся жизнь, общая статистика довольно печальная. В реальности человек влюбляется несколько раз, набираясь опыта из предыдущих отношений. И если вы действительно хотите быть счастливы, не становитесь на те же грабли, начиная новый роман. Подумайте и признайтесь, какой "груз" первой любви вы бы не хотели перетащить в будущее", — отмечает эксперт.

По словам доктора Гейла Брюера, бесспорно, первая любовь заставляет нас сомневаться в новых отношениях, поскольку люди очень часто сравнивают каждые последующие отношения с романтическим эталоном из прошлого. Он обратил внимание на то, что во время первой любви человек чувствует, как часто бьется сердце, а в животе "порхают бабочки". Однако в следующих отношениях вы этого не будете чувствовать, ведь у вас изменились потребности.

"Пережив первую любовь и ее последствия, вы будете точно знать, что нашли, что потеряли и чего хотите, двигаясь дальше. Поэтому признайтесь себе в этом. Чтобы первая любовь стала положительным уроком на будущее, сядьте и составьте список качеств, которыми должен, по вашему мнению, обладать ваш новый партнер. Перечислите все положительные аспекты пережитого опыта, чтобы знать, что делает вас счастливым. Будьте честны и не идеализируйте пережитое, ведь из-за чего-то вы же расстались", — подчеркнул доктор Брюер.

Ранее ONLINE.UA рассказывал, как научиться все 24 часа в сутки проводить со своими любимыми людьми, чтобы избежать ссор, обид и недоразумений.