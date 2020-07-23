Власти Лукашенко стали угрожать санкциями из ЕС - в чем причина

Правительство Литвы предполагает введение санкций против представителей белорусской власти. Причиной обсуждения такой идеи стало жестокое преследование оппозиции в стране. Об этом сообщает ONLINE.UA, ссылаясь на Ziniu radijas.

По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Лінкявічюса, речь идет о лицах, ответственных за эти преследования.

"Если такая необходимость будет установлена, эти лица могут быть внесены в список нежелательных", — добавил дипломат.

Одновременно он отметил, официальный Вильнюс не считает санкции "лучшей языком" для международных отношений.

МИД Литвы не впервые реагирует на события в Беларуси, которые разворачиваются на фоне подготовки к президентским выборам. На прошлой неделе дипломаты выступили с заявлением о беспокойство относительно предвыборной кампании.

Ведомство осторожно обратило внимание, что официальный Минск все больше удаляется от стандартов демократии.

Напомним, в среду, 22 июля, группа оппозиционных депутатов литовского парламента вместе с депутатами Европарламента от Литвы обратились к официальному Брюсселю с призывом о санкциях через события в Беларуси.

"Санкции отменили в 2016 году, однако новая волна жестоких репрессий режима против своих политических оппонентов, участников мирных протестов, независимых СМИ и гражданского общества ясно показывает, что это решение должно быть немедленно пересмотрено", — говорится в совместном заявлении.

Проведение выборов в республике предполагается 9 августа. Двух главных оппонентов президента Александра Лукашенко не зарегистрировали как кандидатов. Штабы трех оппозиционных политиков объединили усилия и поддерживают Светлану Тихановскую, муж которой не смог баллотироваться через арест накануне.

Эти белорусские выборы станут первыми, на которых не зарегистрировали международных наблюдателей из ОБСЕ. Более того, власти страны планируют уменьшить численность местных наблюдателей на избирательных участках.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Александр Лукашенко придумал новое ограничение для кандидатов в государственные лидеры. Он утверждает, таким лицами необходимо иметь опыт армейской службы, а только потом идти на выборы.