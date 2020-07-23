Учителей в Украине больше, чем нужно: в Кабмине уже озвучили новый план

Заместитель министра финансов Роман Ермоличев обратил внимание украинцев на то, что сейчас главный месседж Кабинета министров о том, что в Украине уже насчитали 32 тыч "лишних" учителей. Согласно предварительным данным, решать эту проблему намерены за счет увольнения пенсионеров-учителей. Роман Ермоличев также отметил: если сравнить цифры 90-х годов с актуальными, то сейчас количество учеников в Украине уменьшилась почти вдвое, а вот учителей — не уменьшилось. Именно поэтому необходимо очень быстро оптимизировать сеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание "Главком".

"Может, надо делать школы опорными и возить детей из сел школьными автобусами? И тогда там будет больше детей, школы большие и будут иметь надлежащую материально-техническую базу, поэтому их не надо закрывать", — предлагает заместитель министра финансов.

По его убеждению, должна быть комплексная государственная программа, поскольку сейчас есть серьезная проблема — в школах работает много пенсионеров, и это обычно, из-за низкой пенсии.

"Если пойдут учителя пенсионного возраста, то можно было бы повысить зарплаты молодым педагогам. Путем оптимизации процессов мы можем повысить зарплату тем работникам, которые эффективно работают", — добавил Роман Ермоличев.

Стоит обратить внимание на то, что сейчас точного плана оптимизации нет, поскольку все районы, города и ОТГ специфичны. Кроме того, в Кабмине отметили, что в Украине бюджетный и учебный года не совпадают. Поэтому, соответственно, с 1 сентября ничего не изменится, в том числе и в зарплатах, потому что бюджет рассчитан с 1 января по 31 декабря. Однако, если таки примут решение о повышении минимальных зарплат, то оно будет комплексное и коснется всех бюджетников, в том числе и учителей.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко неожиданно сообщил, что размер единого социального взноса можно уменьшить вдвое.