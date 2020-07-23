Евросоюз выдвинул команде Зеленского бескомпромиссное требование после нового скандала

Глава представительства ЕС в Украине оперативно отреагировал на сообщение о пожаре в доме председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Как отмечалось ранее, утром 23 июля сам руководитель правления и соучредитель ЦПК Шабунин рассказал о том, что его дом подожгли — жертв нет, хотя в доме и находились родители украинского активиста. По словам мужчины, его соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул дом. Антикоррупционер убежден, что его дом подожгли, ведь 2 недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения. Также глава ЦПК в этот же день пригласил представителей медиа посмотреть на последствия поджога. В ЕС отметили, что это резонансное событие их очень обеспокоило — они уже озвучили новое требование команде украинского лидера Владимира Зеленского, информирует ONLINE.UA.

"Я очень обеспокоен новостью о пожаре в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Призываю власти расследовать этот случай и, если подтвердится, что поджог умышленный — привлечь виновных к ответственности. Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой", — подчеркнул глава представительства ЕС в Украине.

Что интересно, сам Виталий Шабунин отметил, что "как христианин благословляет исполнителей и заказчиков". Кроме того, активист добавил, что "последних благодарит за мотивацию работать еще больше".

"Специально для Аваковских экспертов: ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения. Приглашаю журналистов увидеть все собственными глазами сегодня... Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей", — посетовал глава ЦПК.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Центр противодействия коррупции бьет тревогу, поскольку президент страны Владимир Зеленский уже поддержал голосования народных избранников за законопроект, который подрывает независимость НАБУ.