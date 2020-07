Евросоюз выдвинул команде Зеленского бескомпромиссное требование после нового скандала

Глава представительства ЕС в Украине оперативно отреагировал на сообщение о пожаре в доме председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Как отмечалось ранее, утром 23 июля сам руководитель правления и соучредитель ЦПК Шабунин рассказал о том, что его дом подожгли — жертв нет, хотя в доме и находились родители украинского активиста. По словам мужчины, его соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул дом. Антикоррупционер убежден, что его дом подожгли, ведь 2 недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения. Также глава ЦПК в этот же день пригласил представителей медиа посмотреть на последствия поджога. В ЕС отметили, что это резонансное событие их очень обеспокоило — они уже озвучили новое требование команде украинского лидера Владимира Зеленского, информирует ONLINE.UA.

Что интересно, сам Виталий Шабунин отметил, что "как христианин благословляет исполнителей и заказчиков". Кроме того, активист добавил, что "последних благодарит за мотивацию работать еще больше".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Центр противодействия коррупции бьет тревогу, поскольку президент страны Владимир Зеленский уже поддержал голосования народных избранников за законопроект, который подрывает независимость НАБУ.

Very disturbed by the news that the house of the anti-corruption activist Vitaliy Shabunin burned down. I call on the authorities to investigate this case and if a deliberate act — to bring the perpetrators to justice. Civil activists must feel safe to carry on their mission.

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas)