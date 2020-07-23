Евросоюз выдвинул команде Зеленского бескомпромиссное требование после нового скандала

Глава представительства ЕС в Украине оперативно отреагировал на сообщение о пожаре в доме председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Как отмечалось ранее, утром 23 июля сам руководитель правления и соучредитель ЦПК Шабунин рассказал о том, что его дом подожгли — жертв нет, хотя в доме и находились родители украинского активиста. По словам мужчины, его соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул дом. Антикоррупционер убежден, что его дом подожгли, ведь 2 недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения. Также глава ЦПК в этот же день пригласил представителей медиа посмотреть на последствия поджога. В ЕС отметили, что это резонансное событие их очень обеспокоило — они уже озвучили новое требование команде украинского лидера Владимира Зеленского, информирует ONLINE.UA.
"Я очень обеспокоен новостью о пожаре в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Призываю власти расследовать этот случай и, если подтвердится, что поджог умышленный — привлечь виновных к ответственности. Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой", — подчеркнул глава представительства ЕС в Украине.
Что интересно, сам Виталий Шабунин отметил, что "как христианин благословляет исполнителей и заказчиков". Кроме того, активист добавил, что "последних благодарит за мотивацию работать еще больше".
"Специально для Аваковских экспертов: ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения. Приглашаю журналистов увидеть все собственными глазами сегодня... Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей", — посетовал глава ЦПК.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Центр противодействия коррупции бьет тревогу, поскольку президент страны Владимир Зеленский уже поддержал голосования народных избранников за законопроект, который подрывает независимость НАБУ.
Very disturbed by the news that the house of the anti-corruption activist Vitaliy Shabunin burned down. I call on the authorities to investigate this case and if a deliberate act — to bring the perpetrators to justice. Civil activists must feel safe to carry on their mission.— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 23, 2020