Кто будет тренировать киевский Динамо - неожиданные новости о переговорах

Руководство ФК "Динамо" уволило главного тренера Алексея Михайличенко после серии громких поражений и невыдающегося уровня игры команды. Сейчас клуб ведет переговоры с румынским специалистом Мирчей Луческу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Meta-ratings.com.ua.

Согласно информации источников, бывший тренер звездного "Шахтера" может стать первым зарубежным лидером команды. До того он уже работал в Украине в течение 12 лет.

Известно, недавно Луческу прибыл снова для Украины специально для обсуждения условий контракта. Переговоры продолжались в Пуще-Водице. Румынский тренер якобы дал свое согласие руководить новым украинским клубом в несколько следующих лет.

Вскоре "Динамо" организуют официальную встречу с Луческу. Во время этого публичного мероприятия стороны подпишут контракт о сотрудничестве.

Следует напомнить, после "Шахтера" румынский специалист работал в Турции. Он тренировал национальную сборную страны. Также в своей карьере Луческу отметился сотрудничеством с "Интером", "Галатасараем", "Бешикташем", "Зенитом".

Недавно с критикой игры "Динамо" выступал даже непосредственно президент клуба Игорь Суркис. Ранее невыдающуюся работу футболистов отмечал его брат Григорий, который также был когда-то президентом команды и выступает почетным членом УЕФА.

Упомянутый Михайличенко, что интересно, получил тренерскую должность в похожей ситуации. Тогда "Динамо" не смогло пробиться в Лигу чемпионов и имело в своем активе несколько поражений подряд.

Как сообщал ONLINE.UA, главный тренер Алексей Михайличенко уволен с поста 20 июля. Вместе с ним ушли из клуба ассистенты Вадим Евтушенко, Сергей Федоров, Михаил Михайлов. Президентство "Динамо" выразило искреннюю благодарность представителям уже бывшего тренерского штаба за работу.