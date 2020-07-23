Полковник полиции в заложниках - власть отреагировала на требования преступника

Вооруженный злоумышленник удерживает в заложниках полковника полтавской полиции, назвал свои требования. Представители власти заявили о невозможности их выполнения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление главы Полтавской ОГА Олега Синегубова.

По его словам, существует вероятность выполнения силового сценария. преступник требует оставить его в покое и не преследовать.

"Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Потому что он хочет просто напросто избежать уголовной ответственности, что невозможно. И сейчас идут с ним активные переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители, органы Национальной полиции также готовы и к силовому сценарию решения этого конфликта", — подчеркнул Синегубов.

Чиновник отметил, ситуация в Полтаве нет почти ничего общего с инцидентом в Луцке. Новое событие не связана с идейным террористом, который целенаправленно захватил группу заложников.

Сейчас полтавского угонщика пытаются не допустить до места пребывания людей. Ему не дали ехать в Киев, хотя ранее медиа именно об этом информировали.

"Главным было задачи, чтобы вывести этого человека из общественного места, чтобы в случае наихудшего сценария не пострадали люди. Это удалось сделать. Был предоставлен автомобиль на требование злоумышленника. Сейчас они перемещаются районом области и спецоперация по решению этой ситуации, соответственно, длится", — добавил Синегубов.

Сейчас автомобиль преступника в сопровождении правоохранителей движется сельскими дорогами Полтавщины и находится в Решетиловском районе.

Как сообщал ONLINE.UA, вооруженный гранатой преступник в Полтаве получил на свои требования автомобиль. С собой он взял в заложники одного из начальников правоохранительных органов. Согласно данным МВД, это — полковник отдела уголовного розыска Шиян.