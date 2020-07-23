СМИ обвиняют принца Гарри и Меган Маркл в совершении бесстыдного поступка - все детали

Принц Гарри и его жена Меган Маркл, кажется, ни дня не могут прожить без скандала — на этот раз стало известно, что молодую семью обвиняют в незаконном распоряжении средствами, которые не принадлежат им. Отмечается, что эти деньги принц Уильям перечислил со своего благотворительного фонда Royal Fondation в фонд герцогов Сассекских — Sussex Royal. Согласно последним данным, "зависли" 290 тыс фунтов стерлингов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Іnsider.

Также отмечается, что эти деньги принц Уильям перечислил еще в 2019 году. Однако впоследствии часть этой суммы оказалась на счету у другого фонда Travalyst, 75 процентов акций которого принадлежат принцу Гарри. Издание отмечает, что фонд Travalyst не является благотворительным.

"После того, как герцоги Сассекские сложили полномочия старших членов королевской семьи, фонд Sussex Royal был закрыт, а пара переехала в США. При этом о возвращении перечисленных Уильямом средств речи не идет", — пишет издание.

Адвокаты принца Гарри начали уверять журналистов и общественность, что все эти обвинения — ложные. По их словам, младший внук королевы Елизаветы II к благотворительности относится ответственно и не стал бы тратить чужие деньги.

"Герцог никогда не имел и не имеет личной финансовой заинтересованности в своей благотворительной деятельности", — официально заяивлы адвокаты принца Гарри.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, королевский обозреватель Рассел Майерс неожиданно для всех сообщил о том, что планы принца Гарри и Меган Маркл разрушились из-за пандемии коронавируса.