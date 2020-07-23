Выдворяйте отсюда - Лукашенко шокировал заявлением накануне выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко нашел новую жертву для критики накануне выборов. Он обвинил зарубежные СМИ, которые известны своей высокой репутации, в призывах к свержению режима. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, иностранные СМИ в Беларуси якобы развернули целые информационные кампании против республики. Он призвал всех ответственные должностных лиц реагировать на вызовы.

"Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", — подчеркнул Лукашенко.

Он обратил внимание, меры необходимо принимать даже несмотря на предвыборную кампанию в разгаре.

"Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы... Повторять больше не буду, несмотря на то, что мы вошли в этот сложный электоральный период. Это ж не дело — оскорбление за оскорблением", — добавил президент.

Он не пояснил, какие именно образы имеет в виду.

Напомним, выборы президента в Беларуси предусматриваются 9 августа. Лукашенко обвинили в репрессиях против оппозиции с целью давления на альтернативных кандидатов. Также на выборах не будет международных наблюдателей ОБСЕ.

Как сообщал ONLINE.UA, правительство Литвы предполагает введение санкций против представителей белорусской власти. Причиной обсуждения такой идеи стало жестокое преследование оппозиции в стране. В стране осторожно обратили внимание, что официальный Минск все больше удаляется от стандартов демократии.