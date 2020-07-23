Люди Путина устроили истерику из-за решения Украины - что случилось

Украинский журналист и политический обозреватель Денис Казанский обратил внимание всех украинцев на то, что 22 июля состоялось новое заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Стороны традиционно договорились, что с 00:01 27 июля 2020 каждая из них должна соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. По словам журналиста, переговоры, касающиеся разведения сил, перемирия и других военных вопросов, проходят в подгруппе по безопасности, без участия представителей оккупированного Донбасса, поэтому новых подробностей Казанский пока не знает. Однако он откровенно признался, что настроен довольно скептически, так как подобных "окончательных" перемирий было подписано уже примерно 100500 и все с известным результатом. Например, предварительное "всеобъемлющее и бессрочное" прекращение огня было согласовано год назад — с полуночи 21 июля 2019 года. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Что касается политической подгруппы, в которой я нахожусь, то там привычный тупик, без изменений. Российские представители от ОРДЛО снова устроили истерику — на этот раз из-за постановления Верховной Рады 3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году". В этом постановлении российских представителей возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться только после "вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины", — рассказывает украинский журналист.

По словам Дениса Казанского, люди Путина потребовали, чтобы официальный Киев это постановление отменил, но были, разумеется, вежливо посланы "в известном уже им направлении".

Стоит также напомнить, что в рамках гуманитарной группы команда Владимира Зеленского, как и договаривались ранее, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает то же от другой стороны.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 23 июля украинский лидер Владимир Зеленский срочно отправился на Донбасс — уже известна причина.