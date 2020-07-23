Резкий рост курса доллара - НБУ наконец-то назвал причину

Национальный банк Украины наконец решил объяснить гражданам, что стало причиной такого стремительно роста курса доллара. С отдельным комментарием выступил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, отвечая на вопросы представителей СМИ. По его словам, решающую роль сыграл психологический фактор. Чиновник обратил внимание на то, что наша страна уже 5 лет живет в режиме плавающего курса и колебания курса являются естественными, они происходят благодаря различным факторам, порой — это колебания спроса и предложения валюты со стороны экспортеров и импортеров, иногда — это некий психологический фактор. Об этом Дмитрий Салогуб сообщил в ходе традиционного брифинга, передает ONLINE.UA.

"На этот раз мы видим, что природа колебаний — психологическая, например, после заявления главы НБУ Смолия 2 июля Нацбанк вынужденно вышел на рынок и продал 150 млн долларов... Это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабее и т.д. Фундаментальных причин нет, наоборот — ситуация довольно благоприятная. Колебания курса прежде всего связано с заявлениями о том, что гривна будет ослабевать", — подчеркнул Дмитрий Салогуб.

Он также обратил внимание на то, что в течение последних 3 дней НБУ продал 350 млн долларов.

"НБУ по-прежнему, будет сглаживать избыточные колебания", — подчеркнул чиновник.

Что важно понимать, 23 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 — 27,84 гривны.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США — 27,88 — 27,90 гривны;

Евро — 32,28— 32,30 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,78 — 28,09 гривны. Евро покупают по 31,85 гривны, продают по 32,43 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,93 — 28,07 гривны, евро — 32,15— 32,39 гривны.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, 21 июля глава НБУ провел первые срочные переговоры с представителями Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и МВФ.