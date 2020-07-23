Украина и ЕС подписали судьбоносное соглашение - первые подробности

23 июля украинская власть и Европейская комиссия в Брюсселе наконец смогли подписать меморандум и кредитное соглашение, подтверждающее предоставление официальном Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. В подписанном документе отмечается, что сумма займа в 1,2 млрд евро разделена на 2 транша, оба из которых будут направлены в госбюджет и могут быть использованы для преодоления бюджетного дефицита, и для поддержки проведения структурных реформ в нашей стране. Что важно понимать, средства предоставляются Украине на 15 лет, до 2035 года, по низкой плавающей ставке (сейчас она составляет 0,125% годовых). Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

Согласно последним данным, первые 600 млн евро макрофинансовой помощи (МФД) Украина получит без выполнения дополнительных условий. Глава Кабмина Денис Шмыгаль предполагает, что это произойдет в течение недели после вступления соглашения в силу; для этого его должен ратифицировать украинский парламент. В правительстве прогнозируют, что это произойдет еще летом.

"Выделение следующих 600 млн будет одобрено европейской стороной лишь в случае, если Украина выполнит ряд условий,которые разделены на 4 блока — управление государственными финансами, управления и верховенство права, улучшение бизнес-климата, а также секторальные реформы", — говорится в сообщении.

Кроме того, для получения второго транша МФД официальный Киев должен передать централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты в ведении вновь ГП "Медицинские закупки Украины"; должна продолжиться реформа налоговой и таможни; должна быть создана новая Высшая квалификационная комиссия судей и состояться корпоратизация 10 крупнейших государственных предприятий.

В ЕС в очередной раз напомнили, что соблюдение независимости Нацбанка является требованием всех программ МВФ. Как известно, Евросоюз выделяет макрофинансовую помощь тем странам, которые имеют действующую программу с Международным валютным фондом. Отметим, что месяц назад ЕК выделила Украине второй транш объемом 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава Кабинета министров Денис Шмыгаль озвучил важное предупреждение власти и украинским гражданам.