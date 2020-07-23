Луческу официально возглавил Динамо - неожиданное заявление клуба

Руководство "Динамо" решило вернуть в Украину легендарного тренера Мирча Луческу. В четверг, 23 июля, стороны согласовали контракт и клуб официально проинформировал о тренерство румунськог офахівця. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт киевской команды.

По обнародованным данным, в контракте говорится о сотрудничестве на два года с правом на годовую пролонгацию.

Президент клуба "Динамо" Игорь Суркис подчеркнул, Луческу — один из лучших футбольных тренеров мира.

"Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам", — подчеркнул он.

В свою очередь новый тренер отметил, что сам хотел бы вернуться в Украину, где он обладал замечательными результатами.

"Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с большими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой будут довольны, так же как и теми результатами, которых я достигну во главе "Динамо", — рассказал он.

В клубе обратили внимание, что Луческу начал свою карьеру именно в "Динамо", однако бухарестском. Эту команду он впоследствии тренировал.

В Украине румынский специалист известен прежде всего работой в донецком клубе "Шахтер". Он тренировал команду в течение 12 лет и стал соучастником множества перемогом.

В июле главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко потерял должность после громких поражений підлегих.

Как сообщал ONLINE.UA, украинских болельщиков начнут пускать на футбольные матчи, однако только в тестовом режиме. Соответствующую инициативу согласовали во время встречи министр здравоохранения Максим Степанов и Андрей Павелко — глава Украинской ассоциации футбола.